Decidió retocar con IA fotos de un departamento en alquiler y el resultado fue espeluznante

En el anuncio se apreciaba una figura humanoide y desfigurada saliendo del espejo del baño.

Hoy 11:48
Retoque con IA

Un agente inmobiliario de EE.UU. intentó mejorar con inteligencia artificial las fotos de un apartamento en Fort Totten, Washington D.C., pero terminó publicando una imagen perturbadora.

En el anuncio, publicado en la plataforma Apartments.com, se apreciaba una figura humanoide y desfigurada saliendo del espejo del baño, una distorsión creada aparentemente por el algoritmo al editar la imagen.

Usuarios que navegaban por la plataforma detectaron y compartieron la foto de la inquietante criatura, descrita por varios de ellos como una abominación que parecía estar tanto dentro como fuera del espejo. "Sin duda, lo peor que he visto antes de dormirme", escribió uno de los internautas, mientras otro señaló que la escena le causó un "miedo puro y profundo a un nivel sin precedentes".

Se cree que el error surgió cuando intentaron borrar accesorios de baño ubicados en el borde de la bañera del inquilino anterior y la herramienta de edición generó la figura de manera accidental. Tras la viralización y las reacciones de horror, el anuncio fue retirado de la plataforma. 

