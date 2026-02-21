Decidió retocar con IA fotos de un departamento en alquiler y el resultado fue espeluznante

En el anuncio se apreciaba una figura humanoide y desfigurada saliendo del espejo del baño.
Un agente inmobiliario de EE.UU. intentó mejorar con inteligencia artificial las fotos de un apartamento en Fort Totten, Washington D.C., pero terminó publicando una imagen perturbadora.
En el anuncio, publicado en la plataforma Apartments.com, se apreciaba una figura humanoide y desfigurada saliendo del espejo del baño, una distorsión creada aparentemente por el algoritmo al editar la imagen.
