“El presente es todo lo que tienen”: el conmovedor mensaje de Eric Dane a sus hijas antes de morir

Netflix estrenó la entrevista póstuma del actor de Grey’s Anatomy, donde se despide de su familia y deja una reflexión sobre el amor, la pasión y el valor del presente.

Hoy 11:58

Eric Dane, el reconocido actor de Grey’s Anatomy y Euphoria, falleció el jueves a los 53 años después de luchar contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Ahora, debido a ello, Netflix compartió una entrevista con él que solo iba a ser publicada después de su muerte.

Se trata de un episodio de “Últimas palabras famosas” ("Famous Last Words"), que salió este viernes en Netflix Estados Unidos. Allí, Dane se despide de su familia y deja algunas frases motivadoras sobre lo que aprendió en su vida.

"Cuando alguien vea esto, sabrá que nunca me habré enamorado de otra mujer tan profundamente como me enamoré de Rebecca", dice Dane sobre su esposa, Rebecca Gayhearth, con quien tuvo a sus hijas Billie y Georgia, de 13 y 15 años. Y a ellas les dice: “Vivan el momento”.

“Primero, vive el ahora. Ahora mismo. En el presente. Es difícil, pero he aprendido a hacerlo. Durante años, vagué sin rumbo, perdida en mis propios pensamientos durante largos periodos, sumido en la autocompasión, la vergüenza y la duda. Repasaba decisiones, cuestionaba mis acciones. ‘No debí haber hecho eso. Nunca debí haberlo hecho’. Basta”, dice Dane.

Y sigue: “En segundo lugar, enamórense. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Pero enamórense de algo. Encuentren su pasión, su alegría. Encuentren eso que les hace querer levantarte por la mañana, que las impulsa durante todo el día. Me enamoré por primera vez cuando tenía más o menos su edad. Me enamoré de la actuación. Ese amor terminó ayudándome a superar mis momentos más oscuros, mis días más oscuros, mi año más oscuro”.

Para finalizar, les dedica un desgarrador mensaje de despedida: "Espero haber demostrado que pueden enfrentar cualquier cosa. Pueden enfrentar el final de sus días. Pueden enfrentar el infierno con dignidad. Luchen, chicas, y mantengan su cabeza alta. Billie y Georgia, ustedes son mi corazón, lo son todo. Buenas noches, las amo. Esas son mis últimas palabras".

¿Qué es Famous Last Words?

“Últimas palabras famosas” es el nombre con el que Netflix presenta en español a Famous Last Words, una docuserie de entrevistas con una regla central: la charla se graba cuando la persona está viva, pero solo se estrena después de su muerte, tal como lo acordó el entrevistado.

La propuesta es que cada figura pública pueda cerrar su propia historia y dejar un mensaje final, sin intermediarios ni relecturas ajenas.

El formato busca una intimidad extrema: en un set minimalista, quedan solo el entrevistador y el entrevistado, con cámaras operadas a distancia y un nivel de confidencialidad alto para que muy poca gente sepa quién participa hasta el anuncio del episodio. Hacia el final, suele haber un tramo en el que la persona habla directo a cámara como despedida.

La versión de Netflix está conducida por Brad Falchuk y se inspira en un formato danés (Det Sidste Ord/ “La última palabra”). El primer gran lanzamiento fue el especial “Últimas palabras: Dra. Jane Goodall”, que funcionó como carta abierta sobre el planeta, la vida y el legado.