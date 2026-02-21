Villarruel marcó distancia de Milei: “Sin empleo y sin producción nacional no hay políticas reales de Gobierno”

Tensión en el Gobierno Nacional. La vicepresidenta habló del fallo de la Corte de EE.UU. que anuló los aranceles de Trump y llamó a priorizar la industria nacional en medio del debate por las importaciones.

Hoy 12:22

Victoria Villarruel fue la primera integrante del Poder Ejecutivo en hacerse eco de la noticia más importante de la semana en materia geopolítica: el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que elimina los nuevos y altos aranceles fijados por Donald Trump a las importaciones.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos. Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina", evaluó la vicepresidenta en una extensa publicación en X.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

La compañera de fórmula de Javier Milei -que se inscribe dentro de la tradición del nacionalismo católico y cercana a las FFAA- se hizo eco de las habituales diatribas del mandatario contra la globalización. Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva estamos hablando de Nacionalismo o Globalismo", sentenció Villarruel.

Villarruel vía X

La vice cuestionó la política económica del Gobierno 48 horas después de que se anunciara el cierre de FATE y el despido de más de 900 trabajadores. Esta semana además la automotriz Stellantis anunció la paralización de su producción hasta marzo. El sector industrial es el más golpeado por las importaciones desde China.

Te recomendamos: Fate anunció su cierre definitivo: la marca argentina de neumáticos despedirá a 920 empleados

Villarruel tomó distancia del acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos que el Gobierno oficializó semanas atrás. "Si no somos patriotas, nuestro país está destinado a extinguirse... Sea donde sea que se impliquen, hay que tener como norte la Argentina", consignó la primera en la línea de sucesión en un mensaje grabado que replicó en sus redes el mismo día en que el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete Manuel Adorni comunicaron el acuerdo con la Casa Blanca.

La vice mantiene una guerra fría con la Casa Rosada por las comisiones del Senado. Patricia Bullrich la acusa de actuar en tándem con el peronismo.

Además, Villarruel continúa con su agenda federal que ya la llevo a recorrer 21 de los 24 distritos. La semana pasada estuvo mano a mano con el riojano Ricardo Quintela, un opositor duro, en la casa de gobierno provincial. Milei, que ya suma 14 viajes a los Estados Unidos, y es el presidente que más giras internacionales hizo en dos años, apenas recorrió 11 provincias.

Villarruel, además, puso en evidencia la doble vara del Gobierno para investigar amenazas en redes sociales replicando el reclamo de una seguidora a la ministra en su cuenta de X. “Es gravísimo que se haya naturalizado amenazar de muerte a la Vicepresidente. Algún día tienen que actuar @AleMonteoliva”, dice el mensaje. El perfil del usuario que escribió la amenaza a la vice suele publicar mensajes de apoyo al Gobierno.

A instancias de Monteoliva, la Policía Federal detuvo el mes pasado a un grupo que había amenazado al Presidente. Daniel Vera, jubilado, está preso en su casa hace seis meses, acusado por el mismo delito.

En la sesión del miércoles en el Senado, la vicepresidenta intentó postergar el traspaso de la Justicia laboral de la Capital a la Ciudad. Villarruel pretendía que el convenio entre las dos jurisdicciones -que finalmente se incluyó en el proyecto de reforma- fuera ratificado con un proyecto ad hoc durante las sesiones ordinarias. Finalmente se impuso la posición de Bullrich y del resto de la Casa Rosada.

Cuando la jefa de los senadores libertarios era ministra cuestionó a la vicepresidenta por abrir el recinto para que se aprobaran leyes previsionales empujadas por el kirchnerismo.