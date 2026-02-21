Se encuentran abiertas las inscripciones para un “Curso Intensivo de Tratamientos Capilares”

Cabe destacar, que el curso es arancelado, con cupos limitados e incluye todos los materiales químicos para las prácticas en las clases.

La Casa del Bicentenario de la ciudad de La Banda, informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el Curso Intensivo de Tratamientos Capilares que iniciará el próximo sábado 28 de 10 a 12 en sus instalaciones de Av. Besares y Garay.

Durante la capacitación, las participantes aprenderán varios temas como: diagnóstico de la fibra capilar, nutrición profunda y cauterización, shock de keratina y botox, y alisados definitivos y progresivos.

Cabe destacar, que el curso es arancelado, con cupos limitados e incluye todos los materiales químicos para las prácticas en las clases.

Además, está disponible una promoción especial, con la inscripción te regalamos un kit de bienvenida para que comiences tu camino profesional.

Los interesados pueden solicitar más información sobre esta propuesta o inscripción directamente al siguiente número 3856225258.