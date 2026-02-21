El municipio intervino en el rescate de un ejemplar de fauna autóctona

Desde el Centro de Monitoreo se tomó contacto con el Dirección de Política y Producción Agropecuaria, y se procedió a poner en resguardo las especies.

Hoy 12:54

Desde el Sistema de Seguridad Municipal Alerta Banda se recibió un pedido de asistencia desde el barrio La Fraternidad por parte de una familia que encontró en su domicilio un ave lastimada y una boa arcoíris.

De manera inmediata, desde el Centro de Monitoreo se tomó contacto con el Dirección de Política y Producción Agropecuaria, a cargo de Oscar Quiroga, y se procedió a acudir a los lugares para constatar las situaciones y poner en resguardo ambas especies.

Al arribar, se verificó que se trataba de un carancho (Caracara plancus) de aproximadamente tres meses de edad, el cual presentaba una lesión en una de sus alas y las plumas de ambas alas cortadas.

El carancho (Caracara plancus) es un ave que caza diferentes presas (animales vertebrados e invertebrados). Es una de las rapaces comunes de observar en la ciudad, donde cumple el rol de controlador de poblaciones de mamíferos y aves de pequeño y mediano tamaño, además al consumir carroña limpia los restos de animales muertos que generan gases en el ambiente.

La boa arcoíris (Epicrates alvarezi) es una serpiente que caza a sus presas por constricción (estrangulamiento), ya que no presenta glándulas de veneno. Se trata de un boido amenazado en Argentina, por la pérdida y modificación del hábitat natural, y por su bajo potencial reproductivo. Al consumir pequeños mamíferos, aves y reptiles actúa como controlador biológico de sus poblaciones.

Al conservar las especies de la fauna nativa urbana logramos una regulación natural en las interacciones de la cadena alimenticia y prevenimos el aumento de algunos animales considerados

Desde el municipio se destaca el compromiso y la responsabilidad de los vecinos que, ante este tipo de situaciones, dan aviso inmediato para preservar y proteger nuestra fauna local.