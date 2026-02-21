Gallardo mantiene algunas dudas en el once de River para visitar a Vélez

El Muñeco mantendrá la base del equipo de los últimos partidos, pero deberá definir si les da lugar a los recuperados y si mantiene a Paulo Díaz en el lugar de Rivero.

La pírrica victoria de River Plate sobre Ciudad Bolivar apenas le permitió al equipo evitar un papelón histórico. Con poco juego y un gol agónico de penal, el conjunto de Marcelo Gallardo no logró despejar las dudas que arrastra desde las derrotas ante Tigre y Argentinos Juniors.

Obligado a mejorar la imagen, el Muñeco define el once que visitará a Velez Sarsfield en el José Amalfitani. El esquema sería similar al utilizado en la mayoría de los partidos del año, aunque podría haber cambios puntuales.

¿Vuelve Armani al arco?

Una de las principales novedades sería el regreso de Franco Armani, quien podría debutar en este 2026 tras superar un desgarro en el gemelo y una inflamación en el tendón de Aquiles. El arquero se lesionó al inicio de la pretemporada y aún no fue convocado, pero la idea es clara: si concentra, juega.

De confirmarse, ocuparía el lugar de Santiago Beltrán, hoy primer suplente tras la lesión de Ezequiel Centurión.

Cambios en defensa

En la última línea, Gallardo mantendría como titular a Paulo Díaz, quien le ganó el puesto a Lautaro Rivero. El chileno viene de cumplir en Copa Argentina y dejó una buena imagen en el Gigante de Arroyito, mientras que el ex-Central Córdoba mostró un rendimiento en baja.

Además, Marcos Acuna volvería al equipo luego de un cuadro febril que le impidió viajar a San Luis. El Huevo atraviesa un proceso de reacondicionamiento tras una pretemporada afectada por un traumatismo en el pie y necesita sumar minutos. Matias Vina le dejaría su lugar tras otra actuación deslucida.

La incógnita en ataque

En el mediocampo no habría modificaciones, pero la gran duda está en la delantera. Sebastian Driussi cumplirá 21 días de recuperación de un desgarro en el isquiotibial derecho, aunque no se descarta que inicie en el banco.

El interrogante pasa por saber si Agustín Ruberto seguirá como titular o si le dejará su lugar a Facundo Colidio. El otro punta podría ser Maximiliano Salas o el propio Colidio, mientras que Joaquín Freitas, de buen ingreso en Copa Argentina, aparece como alternativa ante una sequía ofensiva que preocupa.

River necesita respuestas inmediatas. La visita a Liniers será una prueba clave para empezar a recuperar confianza y despejar las dudas que hoy rodean al equipo de Gallardo.