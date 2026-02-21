Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 FEB 2026 | 0º
X
Somos Deporte

No pudo ser en el 8 de Abril: se suspendió Mitre vs. Estudiantes de Caseros por la Primera Nacional

El duelo era válido por la fecha 2 de la segunda categoría. El juego se cortó a los 7 minutos del complemento con el marcador 0 a 0.

Hoy 23:55

Mitre no pudo completar su presentación en el 8 de Abril. El encuentro ante Estudiantes de Buenos Aires, por la Primera Nacional, fue suspendido cuando transcurrían 7 minutos del complemento y el marcador estaba igualado 0 a 0.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El duelo había tenido muy pocas emociones. En el primer tiempo casi no hubo situaciones claras y el trámite fue parejo, con mucha fricción en la mitad de la cancha y escasas aproximaciones a los arcos. El Aurinegro intentaba imponer condiciones en su casa, pero le costaba encontrar profundidad en los metros finales.

En el arranque del segundo tiempo, el desarrollo no cambió demasiado. El partido seguía cerrado y sin grandes chances cuando el árbitro decidió interrumpirlo definitivamente a los 7 minutos por problemas técnicos del estadio Dres. Castiglione. 

De esta manera, Mitre se quedó con sabor amargo ante su gente. El duelo se completará mañana desde las 10:45, se disputarán 2 tiempos de 19 minutos.

TEMAS Club Atlético Mitre Primera Nacional

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Delfina Chaves y Martijn Lakemeier confirmaron su reconciliación tras seis meses separados y sorprendieron juntos en su cumpleaños
  2. 2. El mensaje de la presidenta de México tras la muerte del líder del Cartel de Jalisco: “Mantenernos en calma”
  3. 3. Susto en Añatuya: perdió el control de su camioneta e impacto contra un auto estacionado
  4. 4. La comparsa Profesía se consagró bicampeonato y reina de los corsos de Quimilí
  5. 5. El gobernador de Salta le pidió a Cristina Kirchner "elecciones libres" dentro del peronismo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT