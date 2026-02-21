¿Messi vuelve a Barcelona? Un candidato a presidente del club reveló su plan para convencerlo

Víctor Font, principal rival de Laporta en las elecciones del 15 de marzo, afirmó que el astro argentino debe retirarse en el césped y se refirió a la situación de Julián Álvarez.

Hoy 13:46

Victor Font, candidato a la presidencia de FC Barcelona, aseguró que la salida de Lionel Messi fue “una de las peores decisiones” del mandato de Joan Laporta y lanzó una promesa fuerte de cara a las elecciones del 15 de marzo: “Si ganamos las votaciones, el last-dance de Messi es posible”.

El dirigente propuso consagrar al rosarino como Presidente de Honor de la institución. “Messi es un referente como futbolista y como persona. Es trabajador, comprometido, líder, honesto y quiere al Barca. Refleja cómo somos los culés”, sostuvo. Y agregó: “Si es así, tendremos el mejor embajador posible”.

Una despedida en el césped

Font remarcó que el vínculo del argentino con el club no puede cerrarse como ocurrió. “Messi no puede acabar su vínculo Barca con una despedida en una sala cerrada. Debe retirarse en el césped”, afirmó.

En esa línea, señaló que todo dependerá de la voluntad del jugador y del contexto hacia fines de 2026. “La única forma de que se marche como merece, de pantalones cortos, es si Laporta no gobierna desde el 16 de marzo”, sentenció.

Acuerdo con Inter Miami y mercado

Además, reveló que su espacio analiza un acuerdo estratégico con Inter Miami CF, club con el que Messi tiene contrato hasta fines de 2028. “Estamos estudiando un acuerdo estratégico con Inter Miami porque somos clubes complementarios y hay sinergias posibles”, explicó.

Por otro lado, el candidato intentó bajar expectativas sobre el mercado. En relación al interés por Julian Alvarez, actualmente en el Atletico de Madrid, aclaró: “Aviso a navegantes: el club no tiene cerca el fichaje de Julián porque ni siquiera ha hablado con Atlético de Madrid. Nosotros sí estamos hablando con clubes para conocer posibilidades”.

En plena campaña electoral, Font apuntó a recuperar la ilusión del barcelonismo “en base a hechos” y puso sobre la mesa un tema sensible: la posibilidad de que Messi tenga su despedida soñada en el Camp Nou.