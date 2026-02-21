Ingresar
Sorpresa en el fútbol argentino: Rosario Central anunció un nuevo regreso de Marco Ruben a sus 39 años

El ídolo canalla se sumará al equipo de Jorge Almirón para jugar la Copa Libertadores tras anunciar su retiro a fines de 2024.

Hoy 14:17

Marco Ruben decidió volver al fútbol profesional a los 39 años y se sumará al plantel de Rosario Central, que conduce Jorge Almiron. El delantero, que se había retirado a fines de 2024, regresará para disputar la Copa Libertadores con el club de su vida.

Su último ciclo en el Canalla fue bajo la conducción de Ariel Holan, en una etapa breve en la que convirtió un solo gol, justamente en su debut ante Lanus. Todo indicaba que era el cierre definitivo de una carrera marcada por goles y títulos, pero el desafío continental lo convenció de iniciar un nuevo capítulo.

No es la primera vez que Ruben sorprende con un regreso. Tras su primer retiro, jugó en Deportivo Maldonado y luego volvió a Central en 2024. Ahora, la institución auriazul apuesta nuevamente a su experiencia y liderazgo para soñar en grande.

“No es una vuelta porque nunca me fui”

El club aún no informó la duración del contrato, pero confirmó que el delantero ya se entrenó en el predio de Arroyo Seco. La oficialización llegó a través de un video que revolucionó las redes sociales.

No es una vuelta porque nunca me fui”, expresó el goleador, dejando en claro su vínculo inquebrantable con la camiseta.

En la Libertadores 2026, Rosario Central contará con dos emblemas en su plantel: Marco Ruben y Angel Di Maria. El sueño de conquistar América vuelve a ilusionar a todo el pueblo canalla.

