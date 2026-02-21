Dolor: murió el nene que fue trasplantado con un corazón “quemado”

Conmoción en Italia por la muerte de Domenico. Según las primeras investigaciones, el órgano había sido dañado durante su traslado por el uso de hielo seco.

Hoy 14:53

La noticia sacudió a toda Italia: Domenico, el nene de dos años y medio que luchaba por su vida tras recibir un corazón dañado en un trasplante, murió este sábado en el Hospital Monaldi de Nápoles.

“Se acabó. Domenico se fue”, declaró el sábado a los medios italianos Patrizia Mercolino, al anunciar la muerte de su hijo.

Poco después, la institución confirmó la muerte del nene con un comunicado: “Con profundo pesar, el Hospital Colli anuncia que esta mañana, sábado 21 de febrero de 2026, el joven paciente, trasplantado el 23 de diciembre de 2025, falleció tras un empeoramiento repentino e irreversible de su estado clínico. La Dirección Estratégica, junto con todos los profesionales sanitarios y no sanitarios, expresa su más sentido pésame y extiende su más sentido pésame a la familia en este momento de inmenso dolor”.

Un trasplante bajo la lupa y una familia que no quiso bajar los brazos

La historia de Domenico (anteriormente identificado como Tommaso por medios locales) conmovió a todo el país.

El pequeño, que sufría desde que tenía cuatro meses una cardiopatía dilatada, recibió un corazón quemado en diciembre, presuntamente por graves deficiencias en el transporte del órgano desde Bolzano, en el norte, hasta Nápoles, unos 800 km al sur.

Según las primeras investigaciones, el uso de hielo seco en un contenedor de plástico habría dañado el órgano antes de llegar al quirófano.

A pesar de que este martes se notificó la posible disponibilidad de un nuevo órgano compatible, un equipo de especialistas de los principales hospitales italianos concluyó que las condiciones clínicas del niño ya no permitían una nueva intervención.

Por eso, la familia decidió activar el protocolo de tratamiento paliativo: “ya no había esperanza”.

Domenico permaneció varios días en estado crítico, conectado a un sistema ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), que reemplaza temporalmente las funciones del corazón y los pulmones.

Investigación judicial y el dolor de una madre

El caso está siendo investigado por las fiscalías de Bolzano y Nápoles. Se sospecha que el corazón fue implantado a pesar de que ya estaba dañado por el transporte inadecuado e investigan a seis profesionales por negligencia.

La madre de Domenico, Patrizia Mercolino, luchó hasta el final para conseguir un corazón para su hijo y contó con el apoyo de toda la ciudad de Nola, donde vive junto a su marido y sus otros dos hijos.

Vecinos y allegados organizaron marchas para acompañar a la familia en este difícil momento.

“Lo que pasó a Domenico no debe olvidarse”, afirmó la madre, que ahora evalúa crear una fundación en nombre de su hijo para ayudar a víctimas de negligencia médica y a niños que no pueden acceder a trasplantes.