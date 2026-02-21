CLASIFICADOS PANORAMA
Somos Deporte
Con gol de Simeone, el Atlético de los argentinos se recuperó con una goleada ante Espanyol
El elenco del Cholo se impuso por 3 a 2 en el marco de la fecha 25 de LaLiga.
Hoy 19:10
Giuliano Simeone festejo
Club Atlético de Madrid
