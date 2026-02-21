Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 21 FEB 2026 | 26º
X
Somos Deporte

Con gol de Simeone, el Atlético de los argentinos se recuperó con una goleada ante Espanyol

El elenco del Cholo se impuso por 3 a 2 en el marco de la fecha 25 de LaLiga.

Hoy 19:10
Giuliano Simeone festejo

TEMAS Club Atlético de Madrid

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Cómo fueron las últimas horas de Thania Santillán, la joven ultimada a tiros por su ex
  2. 2. Conmoción: por el calor extremo, un joven murió en una cancha de fútbol
  3. 3. El tiempo para este sábado 21 de febrero en Santiago del Estero: anuncian probables tormentas durante todo el fin de semana y una máxima de 30°
  4. 4. Una causa por tenencia de arma de guerra terminó con múltiples allanamientos, detenciones y secuestro de armas caseras
  5. 5. Tiene 20 años, manejaba ebria, atropelló y mató a un motociclista
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT