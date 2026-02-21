Murió Willie Colón, uno de los grandes íconos de la salsa

El artista falleció a los 75 años y su último show fue en Cali.

Hoy 17:02

El mundo de la música latina está de luto: Willie Colón, uno de los grandes íconos de la salsa, murió a los 75 años tras permanecer hospitalizado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La familia de Willie Colón confirmó la noticia a través de un comunicado en sus redes sociales: “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”.

“Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, agregaron.

El mensaje concluyó con un pedido de privacidad y agradecimiento por el apoyo recibido en este difícil momento.

Cuándo fue el último show de Willie Colón

La noticia sacudió especialmente a Colombia, un país con el que el artista tejió una relación única y profunda a lo largo de su carrera.

El último show de Colón en tierras colombianas tuvo lugar en Cali, durante la tradicional Feria de diciembre de 2023. Aquella noche, el músico debió abandonar el escenario por problemas de salud, pero se las arregló para regresar y despedirse de su público.

“Gracias a Dios pude recuperar suficiente para cerrar mi tanda. Estoy bien y gracias por estar pendiente de mí, estoy consultando con mis médicos”, expresó ante miles de fanáticos.

Y dejó una frase que hoy resuena con fuerza: “Si mis médicos determinan que ese es el caso, entonces el 27 de diciembre de 2023 en Cali, Colombia, habrá sido el último concierto de Willie Colón”.