Añatuya: un motociclista sufrió graves heridas al chocar contra un alambre tensado que cruzaba la calle

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal con lesiones en el tórax y profundas heridas en el cuello. Investigan si el elemento fue colocado de manera intencional o por negligencia.

Hoy 17:04

Un grave episodio generó conmoción en Añatuya, donde un joven motociclista resultó con heridas de consideración tras impactar contra un hilo de alambre tensado que cruzaba de lado a lado la calzada, en el barrio Tradición.

El hecho se registró hace instantes, cuando el conductor —cuya identidad se mantiene en reserva— circulaba por una de las calles del sector y no advirtió la presencia del elemento metálico. Al colisionar contra el alambre, perdió el control del rodado y cayó violentamente sobre el asfalto.

De acuerdo con los primeros reportes, el impacto le provocó escoriaciones severas en el tórax y profundas lesiones en la zona del cuello, producto del fuerte efecto generado por la tensión del cable a la altura de la garganta. Tras la caída, el joven habría quedado en estado de shock y con dificultades para respirar.

Vecinos que presenciaron la escena dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia. Una ambulancia municipal lo trasladó al Hospital Zonal de Añatuya, donde permanece bajo observación médica. Profesionales del nosocomio realizan placas radiográficas y estudios específicos para descartar lesiones en la tráquea y en las vértebras cervicales. El diagnóstico es reservado.

El caso generó indignación entre los residentes del barrio Tradición, mientras se intenta determinar con qué finalidad fue colocado el alambre y quién sería el responsable. No se descarta ninguna hipótesis, incluyendo la posibilidad de una acción intencional o una negligencia por parte de algún frentista.

La causa quedó en manos de la Justicia, que buscará esclarecer las circunstancias del hecho y establecer eventuales responsabilidades penales.