Galarza Fonda se va de River y continuará su carrera en la MLS

El volante paraguayo dejará Núñez para jugar en la MLS en un préstamo con obligación de compra. No sumó minutos en 2026 y buscará continuidad en Estados Unidos.

Matías Galarza Fonda dejará River Plate y continuará su carrera en la MLS. Tras varios días de negociaciones, el club de Núñez llegó a un acuerdo con Atlanta United, que se quedará con el mediocampista paraguayo bajo una fórmula que ya fue aceptada por todas las partes. De esta manera, el volante cambia de aire en busca de protagonismo inmediato.

La transferencia se cerró mediante un préstamo con obligación de compra de tres millones de dólares por el 50% del pase. Esa cláusula se ejecutará en junio si el jugador disputa al menos la mitad de los partidos del equipo estadounidense durante el período acordado. Con los términos ya definidos, la salida quedó sellada y el futbolista viajará en las próximas horas para sumarse a su nuevo club.

La decisión se dio en un contexto claro: Galarza Fonda no sumó minutos oficiales en lo que va del 2026 y quedó relegado en la consideración del cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo. En el Millonario entendieron que lo mejor para todas las partes era encontrarle una salida que le permita jugar y recuperar ritmo de competencia.

No fue el primer sondeo desde Norteamérica. En enero, Colorado Rapids presentó una propuesta formal para incorporarlo, pero la dirigencia la consideró insuficiente y la descartó rápidamente. Con el correr de las semanas y sin participación en el arranque del torneo local, el escenario cambió. Atlanta mejoró la oferta, incluyó una obligación concreta y logró destrabar una negociación que parecía estancada.

Con su salida, River libera un cupo y reduce la cantidad de futbolistas sin rodaje en el plantel profesional, en medio de un inicio de temporada exigente. Para el volante paraguayo se abre una nueva etapa lejos de Núñez, con la chance de relanzar su carrera en la MLS y volver a meterse en la órbita de la selección de Paraguay pensando en el Mundial 2026.