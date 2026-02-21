El Aston Villa de Dibu Martínez rescató un empate ante Leeds

El conjunto de Birmingham igualó 1-1 sobre el final por la fecha 27 de la Premier League. Al argentino le marcaron un tanto inatajable, pero volvió a ser la gran figura de su equipo.

Hoy 17:20

Aunque le convirtieron un verdadero golazo de tiro libre, Emiliano Martínez volvió a destacarse en el arco de Aston Villa, que empató 1-1 ante Leeds United por la fecha 27 de la Premier League. El arquero campeón del mundo fue clave para que su equipo siga prendido en la pelea de arriba, más allá del tanto imposible que recibió.

Durante todo el encuentro, el marplatense sostuvo al equipo de Birmingham. A los 13 minutos achicó con reflejos ante Dominic Calvert-Lewin y salvó el arco con la pierna tras un pase filtrado que dejó mal parada a la defensa. Fue la primera gran intervención de una tarde exigente, en la que el argentino respondió cada vez que lo llamaron.

Sin embargo, la resistencia se quebró con una joya desde lejos. Anton Stach clavó un tiro libre espectacular desde 35 metros que se metió en el ángulo, imposible para cualquier arquero. Esa conquista frenó la chance de sumar otra valla invicta: el campeón del mundo acumula seis arcos en cero en la temporada y 65 en 219 partidos en la liga inglesa, números que lo sostienen entre los más regulares del torneo.

En el complemento cambió el desarrollo. El equipo de Unai Emery tomó la iniciativa ante un rival replegado, mientras Emiliano Buendía estuvo cerca con un remate que dio en el palo. Del otro lado, las contras también exigieron al arquero argentino, que volvió a aparecer a los 73 minutos con dos atajadas determinantes: primero ante un cabezazo de Lukas Nmecha y luego frente a otro intento de Calvert-Lewin.

La recompensa llegó a tres del final. Tras una serie de rebotes en el área, Tammy Abraham empujó la pelota con la rodilla y firmó el 1-1 definitivo, desatando el alivio en Birmingham. Con este resultado, el Villa quedó tercero con 51 puntos, a la espera de lo que hagan Arsenal y Manchester City, mientras mira de reojo a Manchester United y Chelsea en la lucha por asegurar un lugar en la próxima Champions League.