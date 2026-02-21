La NASA canceló el lanzamiento de Artemis II por una falla técnica en el cohete SLS

Una anomalía en el sistema de propulsión obligó a descartar la ventana de despegue de marzo. La misión tripulada alrededor de la Luna quedó en pausa sin nueva fecha confirmada.

Hoy 18:12

La cuenta regresiva de la misión Artemis II a Luna se detuvo otra vez. La NASA confirmó este sábado que una anomalía técnica detectada en el sistema de propulsión del cohete SLS obligó a cancelar la ventana de despegue de marzo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El lanzamiento, que estaba programado para dentro de 12 días, quedó fuera de consideración, mientras el equipo técnico evalúa la falla y prepara el rollback, que consiste en el traslado del vehículo al edificio de ensamblaje para realizar inspecciones y reparaciones.

La agencia anticipó que en los próximos días ofrecerá un informe más detallado con el nuevo cronograma. Por ahora, no hay una fecha confirmada para el esperado retorno de la humanidad a la órbita de nuestro satélite natural.

Por qué se canceló la ventana de marzo

El problema fue detectado en el sistema de propulsión del Space Launch System, el cohete que llevará a la tripulación alrededor de la Luna. Durante una operación rutinaria de represurización, después de haber completado con éxito el ensayo final del viernes, el equipo de ingenieros de la NASA no logró establecer el flujo de helio a través del vehículo.

El administrador de la agencia explicó que las botellas de helio del sistema de propulsión criogénica interina se utilizan para purgar los motores y para presurizar los tanques de hidrógeno y oxígeno líquidos. En las pruebas generales anteriores, el sistema había funcionado correctamente, pero esta vez el comportamiento fue distinto.

La señal de falla fue similar a la observada en Artemis I en 2022. Entre las posibles causas se mencionaron un filtro final ubicado en la conexión entre tierra y vehículo, una interfaz de desconexión rápida defectuosa o una válvula de retención a bordo que no haya operado como corresponde.

Cualquiera de esas intervenciones requiere acceso dentro del edificio de ensamblaje de vehículos, lo que obliga al rollback y deja sin efecto la ventana de lanzamiento de marzo.

Cuándo podría lanzarse Artemis II

Por el momento, la NASA no anunció una nueva fecha. El proceso de traslado, inspección y reparación en el edificio de ensamblaje llevará varias semanas y obligará a redefinir la próxima ventana de lanzamiento disponible.

El administrador Jared Isaacman reconoció la frustración que genera otro retraso en un programa que ya acumula demoras y sobrecostos, y recordó en un post en X que durante la década del sesenta también hubo contratiempos técnicos, y citó el caso de Neil Armstrong, cuya misión Gemini 8 terminó antes de lo previsto por una falla, años antes de convertirse en el primer ser humano en pisar la Luna.

La hoja de ruta oficial mantiene el objetivo de consolidar una arquitectura sostenida de misiones lunares, con la mirada puesta en establecer una presencia permanente en el entorno lunar. Antes de eso, Artemis II deberá completar con éxito este vuelo de prueba tripulado.