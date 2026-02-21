Benjamín Agüero cumplió 17 años y recibió un imprsionante regalo de parte de Gianinna Maradona y el Kun

El cumpleaños número 17 de Benjamín Agüero se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales luego de que se conociera el impactante regalo que recibió de par de sus padres.

Hoy 20:46

El joven celebró su aniversario el viernes con una reunión íntima junto a amigos y familiares. A través de sus redes, Gianinna compartió imágenes del festejo y mostró el obsequio que preparó junto al exfutbolista: un auto cero kilómetro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Una sorpresa con mensaje emotivo

Según mostró la propia Gianinna, el regalo llegó en medio de una “búsqueda del tesoro” organizada especialmente para el adolescente.

“Los 17 llegaron con llave”, escribió la hija de Diego Maradona junto a un video donde se ve la reacción de su hijo al descubrir el vehículo.

En el mismo mensaje, también le dedicó palabras cargadas de emoción: aseguró que su mirada marcará su vida y que celebrarlo es “maravilloso”, reflejando el vínculo cercano que mantienen.

Aunque Benjamín suele mantener un perfil bajo, en redes comenzaron a circular videos donde se observa su primer vehículo: un Peugeot 208 blanco, modelo que rápidamente llamó la atención de los usuarios.

El gesto generó miles de reacciones positivas y comentarios celebrando el momento del adolescente, quien heredó gran parte del cariño popular que rodeaba a su abuelo y que hoy también se proyecta sobre su figura.

Festejo familiar y repercusión en redes

El cumpleaños no solo marcó un nuevo año en la vida del joven, sino también un nuevo episodio viral vinculado a la familia Maradona-Agüero, una de las más seguidas del espectáculo y el deporte argentino.

En pocas horas, el video del regalo y las fotos del festejo se multiplicaron en distintas plataformas, confirmando que cada aparición pública del nieto del Diez sigue despertando interés y afecto entre los fanáticos.