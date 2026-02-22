Con gol de Tarragona, Unión le ganó a Aldosivi en Santa Fe

En el Estadio 15 de Abril, por la sexta fecha del Torneo Apertura, el Tate se impuso por 1 a 0.

22/02/2026

El partido fue un capítulo más en la historia reciente de dos equipos a los que les cuesta encontrar regularidad. Porque el fútbol no se trata solo de generar, sino de tener efectividad y precisión en los últimos metros. Y esta vez, Unión de Santa Fe tuvo algo que Aldosivi no: construyó situaciones y apareció su goleador para salvar una noche que parecía muy complicada.

Para el Tatengue, el contexto era ideal. En su casa y con su gente, necesitaba sumar de a tres. El equipo dirigido por Leonardo Madelón atacó mucho por las bandas, con Del Blanco y Vargas firmes en ataque y defensa. Le faltó mayor participación de Pittón, quien clarificó cada vez que entró en juego. Del otro lado, el conjunto de Walter Farré mostró poco y recién en el complemento inquietó con un remate de Cordero que pasó apenas al lado del palo.

Pero los goleadores están donde tienen que estar. Tras un rebote en el palo luego de un desvío desafortunado, Cristian Tarragona metió la cabeza y marcó el 1-0 que desató el desahogo en el estadio. Así, Unión consiguió su segunda victoria en el Apertura y se metió en zona de playoff, un objetivo que parecía complicado si no lograba ganar.

Aldosivi, en cambio, volvió a quedarse con las manos vacías. Presionó hasta el final, pero sin claridad ni eficacia. El equipo marplatense aún no pudo sumar de a tres en el torneo y dejó más dudas que certezas. Unión festeja, aunque sabe que deberá mejorar si quiere sostenerse entre los que pelean arriba.