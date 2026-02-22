Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 22 FEB 2026 | 0º
X
Somos Deporte

En vivo: Unión recibe a Aldosivi con la obligación de volver a ganar en Santa Fe

El Tate y el Tiburón se enfrentan este domingo a las 21.30 en el 15 de Abril por la sexta fecha del Torneo Apertura. Los santafesinos buscan hacerse fuertes en casa y los marplatenses salir del fondo de la Zona B.

Hoy 21:45

Unión de Santa Fe y Aldosivi jugarán este domingo desde las 21.30 en el Estadio 15 de Abril, por la sexta fecha del Torneo Apertura. El equipo de Leonardo Madelón necesita reencontrarse con el triunfo luego del empate sin goles frente a San Lorenzo de Almagro, en un partido donde mostró buen juego pero no logró capitalizarlo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Unión de Santa Fe Club Atlético Aldosivi

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Ante la fiscal, Diego Salto revelaría los motivos por los cuales mató a Thania Santillán
  2. 2. Pese a la reacción, River volvió a perder ante Vélez en el Amalfitani
  3. 3. Se destacaron las propuestas que ofrece el Gimnasio Municipal
  4. 4. Intento de usurpación: tensión, mediación judicial y restitución de la vivienda tras horas de conflicto
  5. 5. Femicidio de Thania Santillán: la autopsia confirmó los dos disparos y descartó abuso sexual
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT