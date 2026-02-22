En vivo: Unión recibe a Aldosivi con la obligación de volver a ganar en Santa Fe

El Tate y el Tiburón se enfrentan este domingo a las 21.30 en el 15 de Abril por la sexta fecha del Torneo Apertura. Los santafesinos buscan hacerse fuertes en casa y los marplatenses salir del fondo de la Zona B.

Unión de Santa Fe y Aldosivi jugarán este domingo desde las 21.30 en el Estadio 15 de Abril, por la sexta fecha del Torneo Apertura. El equipo de Leonardo Madelón necesita reencontrarse con el triunfo luego del empate sin goles frente a San Lorenzo de Almagro, en un partido donde mostró buen juego pero no logró capitalizarlo.

