Santiago es tu Río tendrá su cierre este domingo con academias, comparsas y artistas en vivo

La Municipalidad de la Capital invita a la comunidad a participar del gran cierre de la temporada de verano de Santiago es tu Río, en el predio de la Costanera Luis Lescano.

Hoy 01:05

La jornada contará con la participación de academias invitadas y profesores de ritmos latinos. En este marco, estarán presentes los grupos que acompañaron cada fin de semana de la temporada junto a sus profesores.

También formarán parte del cierre la comparsa Bella Bahía, la comparsa Delirios y la murga Los Elegantes del Carnaval, además de artistas en vivo.

Durante la jornada continuarán las propuestas recreativas habituales: deportes, paseos en bicicleta, feria de emprendedores, carpa de realidad virtual, ecocanje, zona de juegos y espacio de picnic.

De esta manera, Santiago es tu Río despide una nueva edición consolidándose como un espacio de encuentro y recreación para las familias santiagueñas.