Santiago es tu Río tendrá su cierre este domingo con academias, comparsas y artistas en vivo

La Municipalidad de la Capital invita a la comunidad a participar del gran cierre de la temporada de verano de Santiago es tu Río, en el predio de la Costanera Luis Lescano.
La jornada contará con la participación de academias invitadas y profesores de ritmos latinos. En este marco, estarán presentes los grupos que acompañaron cada fin de semana de la temporada junto a sus profesores.
También formarán parte del cierre la comparsa Bella Bahía, la comparsa Delirios y la murga Los Elegantes del Carnaval, además de artistas en vivo.
Durante la jornada continuarán las propuestas recreativas habituales: deportes, paseos en bicicleta, feria de emprendedores, carpa de realidad virtual, ecocanje, zona de juegos y espacio de picnic.
De esta manera, Santiago es tu Río despide una nueva edición consolidándose como un espacio de encuentro y recreación para las familias santiagueñas.