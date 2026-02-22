“Estaría bien si se quedaran con todo”: polémica declaración del embajador de Estados Unidos en Israel

Indignación de los países árabes. Mike Huckabee dijo que el derecho a existir de Israel viene de la Biblia. Arabia Saudita describió sus palabras como "imprudentes" e "irresponsables".

Hoy 05:38

Varios países árabes condenaron las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien pareció sugerir en una entrevista que Israel tenía derechos bíblicos sobre un vasto territorio de Medio Oriente.

En el medio de un largo debate con el periodista Tucker Carlson sobre el sionismo cristiano, Huckabee dijo que el derecho a existir de Israel viene "de la Biblia" y también de una "larga repetición de antecedentes históricos desde el Acuerdo de Balfour de 1917". Además, señaló que los israelíes tienen un "derecho legal" a su tierra porque "todos los organismos internaciones en los últimos 100 años han dicho que Israel tiene derecho a su hogar ancestral".

En ese sentido, el exministro bautista dijo que el territorio que ahora ocupa Israel ha sido su "patria" desde la época de Abraham y que "ha habido judíos en esta tierra, durante 3800 años", y citó varios pasajes del Génesis.

Carlson, crítico de Israel, también citó un versículo del Génesis donde dice que la Tierra de los herederos de Abraham va desde el Éufrates (Siria e Iraq) hasta el Nilo (Egipto), lo que implicaría gran parte de Medio Oriente.

"No estoy seguro de que iría tan lejos, sería un territorio muy extenso", pero insistió: "Israel es una tierra que Dios le dio, a través de Abraham, a un pueblo que él eligió".

Entonces Carlson repreguntó: "¿Tiene Israel derecho a esa tierra? Está apelando al Génesis, está diciendo que es la escritura (de propiedad) original". "Estaría bien si se quedaran todo", respondió Huckabee.

Más tarde, Huckabee trató de dar marcha atrás y dijo que "eso no es exactamente lo que estoy tratando de decir. Era una afirmación algo hiperbólica".

Pero varios países árabes condenaron al diplomático estadounidense. Arabia Saudita describió sus palabras como "imprudentes" e "irresponsables", mientras que Jordania dijo que eran "un atentado contra la soberanía de los países de la región".

Kuwait lo calificó de "flagrante violación de los principios del derecho internacional", mientras que Omán afirmó que los comentarios "amenazaban las perspectivas de paz" y la estabilidad en la región.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto reafirmó "que Israel no tiene soberanía sobre el territorio palestino ocupado ni sobre ninguna otra tierra árabe".

La Autoridad Palestina afirmó en X que las palabras de Huckabee "contradicen el rechazo del presidente estadounidense Donald Trump a que (Israel) se anexe Cisjordania".

El sábado, Huckabee publicó dos mensajes en X aclarando aún más su postura sobre otros temas mencionados en la entrevista, pero no abordó su comentario sobre el versículo bíblico.