Chaco confirmó el nacimiento de otro yaguareté en el Parque Nacional El Impenetrable

El avistaje del primer cachorro silvestre de yaguareté en el río Bermejo marcó un hecho histórico para la recuperación de la especie en el Chaco argentino. Este mes, se confirmó la presencia de un segundo ejemplar.

"Estos nuevos registros representan una señal alentadora para la conservación del yaguareté y refuerzan la importancia de las acciones de protección y restauración que se llevan adelante en El Impenetrable, renovando la esperanza sobre el futuro de la especie en la región", manifestó, la presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzaroli.

El avistaje del primer cachorro silvestre de yaguareté en el río Bermejo marcó un hecho histórico para la recuperación de la especie en el Chaco argentino. El registro fue realizado en agosto de 2024 por dos guías locales, Pablo y Darío, quienes observaron a la hembra Nalá junto a su cría en una barranca del río.

Meses después, personal del Parque Nacional El Impenetrable volvió a detectar la presencia de un yaguareté con un cachorro en el mismo sector del río Bermejo. En esa ocasión, la hembra no pudo ser identificada y el cachorro fue visto a la distancia corriendo por la barranca, presentando una característica distintiva: la ausencia de gran parte de su cola.

Recientemente, según informa Diario Norte, a través de las cámaras trampa instaladas por la Fundación Rewilding Argentina, se obtuvieron nuevos registros en video de Nalá junto a su cachorro. Las imágenes confirmaron que el juvenil tiene la cola intacta, lo que permitió determinar que se trata de un ejemplar diferente al observado meses atrás.

De esta manera, se confirma la existencia de un segundo nacimiento de yaguareté en el Parque Nacional El Impenetrable. Los especialistas sostienen que la hembra no identificada registrada anteriormente sería Kerana, que se desplaza junto a su cría, la cual presenta la pérdida de una parte de la cola.