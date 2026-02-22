Córdoba: activan el protocolo preventivo por la gran crecida del río de Mina Clavero

El incremento del caudal activó el Sistema de Alerta Temprana en San Alberto. Hubo cortes preventivos de puentes en Mina Clavero y Villa Cura Brochero. No se reportaron daños ni heridos.

Las autoridades del departamento San Alberto activaron durante la tarde del 21 de enero el protocolo preventivo ante la crecida del Río Mina Clavero, luego de que el curso de agua alcanzara un Evento Hídrico Nivel 3, según informaron fuentes oficiales.

El operativo fue coordinado de manera conjunta por Defensa Civil de Mina Clavero y Villa Cura Brochero, junto con las Guardias Locales, efectivos del DUAR, ETAC y Bomberos Voluntarios. Las tareas se concentraron en acciones de prevención y control en ambas localidades, donde el aumento del caudal obligó a reforzar las medidas de seguridad.

Como parte del Protocolo del Sistema de Alerta Temprana,precisa Cadena 3, se dispuso el corte preventivo de varios puentes estratégicos para evitar riesgos a vecinos y turistas. Entre los sectores afectados se encuentran los puentes Olmos y Central, en Mina Clavero, además de los puentes Los Cajones y Los Cedros, que vinculan Mina Clavero con Villa Cura Brochero.

Desde los organismos intervinientes señalaron que, hasta el momento, no se registraron daños materiales ni personas lesionadas. No obstante, remarcaron que los equipos continúan con el monitoreo permanente del río y mantienen los dispositivos preventivos activos ante posibles variaciones en el caudal.

Las autoridades reiteraron el pedido de precaución y recomendaron respetar las restricciones vigentes, en especial en áreas cercanas al río, donde las condiciones pueden modificarse de manera repentina.