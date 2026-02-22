Monte Quemado celebró dos noches multitudinarias con los Corsos 2026 y coronó a sus nuevas soberanas

El intendente Felipe Cisneros acompañó las veladas, que reunieron a vecinos y visitantes en torno al desfile de comparsas, la feria de artesanos y propuestas gastronómicas.

Hoy 17:59

La ciudad de Monte Quemado vivió dos jornadas colmadas de público con la realización de los Corsos 2026, un evento que volvió a reunir a vecinos y visitantes en una de las celebraciones más convocantes del calendario cultural local.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El intendente, ingeniero Felipe Cisneros, participó de ambas noches y resaltó la importancia de la fiesta para la comunidad, destacando el trabajo y el compromiso de quienes hicieron posible el espectáculo.

Durante las veladas, las comparsas desplegaron todo su color y ritmo sobre el corsódromo, mientras que el público también pudo recorrer la feria de artesanos y disfrutar de una variada propuesta gastronómica, consolidando un espacio pensado para toda la familia.

Desde la organización agradecieron especialmente la labor de los equipos de las distintas secretarías municipales, los conductores del evento y cada una de las comparsas que se prepararon durante meses para brindar un show de primer nivel.

Ganadores destacados de los Corsos 2026

En el cierre, se dieron a conocer los resultados del jurado, que consagraron a:

Reina: Micaela Seu (Talento de Barrio)

Micaela Seu (Talento de Barrio) Primera Princesa: Luciana Guerrero (Tokan2 Fon2)

Luciana Guerrero (Tokan2 Fon2) Segunda Princesa: Alexandra Verón (Wayta y Pasión Murguera)

Alexandra Verón (Wayta y Pasión Murguera) Mejor Pasista: Safira Montenegro (Luna Nueva y La Maquinaria)

En las categorías grupales, los reconocimientos fueron:

Mejor Batucada:

1° Luna Nueva y La Maquinaria

2° Talento de Barrio

3° Alma Murguera

1° Luna Nueva y La Maquinaria 2° Talento de Barrio 3° Alma Murguera Mejor Grupo de Comparsa:

1° Talento de Barrio

2° Alma Murguera

3° Luna Nueva y La Maquinaria

Con una masiva concurrencia y un clima festivo que se sostuvo en ambas noches, los Corsos 2026 reafirmaron el espíritu cultural y la identidad de Monte Quemado, consolidándose como una de las celebraciones más esperadas por la comunidad.