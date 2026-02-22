Monte Quemado celebró dos noches multitudinarias con los Corsos 2026 y coronó a sus nuevas soberanas

El intendente Felipe Cisneros acompañó las veladas, que reunieron a vecinos y visitantes en torno al desfile de comparsas, la feria de artesanos y propuestas gastronómicas.
La ciudad de Monte Quemado vivió dos jornadas colmadas de público con la realización de los Corsos 2026, un evento que volvió a reunir a vecinos y visitantes en una de las celebraciones más convocantes del calendario cultural local.
El intendente, ingeniero Felipe Cisneros, participó de ambas noches y resaltó la importancia de la fiesta para la comunidad, destacando el trabajo y el compromiso de quienes hicieron posible el espectáculo.
Durante las veladas, las comparsas desplegaron todo su color y ritmo sobre el corsódromo, mientras que el público también pudo recorrer la feria de artesanos y disfrutar de una variada propuesta gastronómica, consolidando un espacio pensado para toda la familia.
Desde la organización agradecieron especialmente la labor de los equipos de las distintas secretarías municipales, los conductores del evento y cada una de las comparsas que se prepararon durante meses para brindar un show de primer nivel.
Ganadores destacados de los Corsos 2026
En el cierre, se dieron a conocer los resultados del jurado, que consagraron a:
En las categorías grupales, los reconocimientos fueron:
Con una masiva concurrencia y un clima festivo que se sostuvo en ambas noches, los Corsos 2026 reafirmaron el espíritu cultural y la identidad de Monte Quemado, consolidándose como una de las celebraciones más esperadas por la comunidad.