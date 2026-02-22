Ante la ola de violencia en México, la Cancillería argentina recomienda no viajar a Jalisco

El Gobierno se puso a disposición para los ciudadanos que estén en el lugar y necesiten asistencia. El estado quedó sumergido en ataques luego de la muerte de un líder narco.

Hoy 20:01

Ante la ola de violencia narco que sacude al estado de Jalisco, el Gobierno argentino recomienda no viajar a la zona.

“Frente a los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México, se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice”, instó la Cancillería a través de un comunicado publicado en X.

En ese sentido, sugirió que las personas que ya se encuentren en Jalisco extremen las precauciones y eviten zonas donde se registran incidentes de seguridad. “(Se les recomienda) mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales, así como las alertas y procedimientos de seguridad emitidos por los canales oficiales”, agregó el comunicado.

Las autoridades argentinas además indicaron que, ante una situación de emergencia, los argentinos en México pueden contactarse con el Consulado Argentino en ese país a través de su correo electrónico (cmexi@mrecic.gov.ar) o teléfono de guardia (+ 52 1 55 8556-0472).

Las advertencias del Gobierno argentino surgieron luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, uno de los capos narcos más peligrosos que falleció luego de un enfrentamiento con las fuerzas militares. Desde su muerte, hubo múltiples ataques en diferentes puntos de México, por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que él lideraba.