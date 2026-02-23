La ANMAT prohibió productos para el cabello por presencia de formol y un insumo médico por riesgo sanitario

Las disposiciones del organismo nacional fueron publicadas este lunes en el Boletín Oficial.

Hoy 05:32

La ANMAT dispuso la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad de una amplia serie de productos para el cuidado del cabello y de un insumo médico utilizado en odontología, tras detectar que se ofrecían al público sin contar con la debida autorización sanitaria y, en algunos casos, con potencial riesgo para la salud.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las decisiones quedaron formalizadas en las Disposiciones 599/2026, 605/2026 y 634/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y forman parte de operativos de fiscalización realizados en distintas provincias y en plataformas de venta online.

En dos de las resoluciones, el organismo sanitario prohibió una decena de tratamientos capilares de las marcas GOOD HAIR y SILKDROP, que incluían alisados, botox capilar, keratinas, shock de reconstrucción, lifting y productos de “efecto espejo”.

Según detalló la ANMAT, tras consultar su base oficial de cosméticos habilitados, no se encontró ningún registro sanitario que coincidiera con los datos consignados en los rótulos de esos productos. Además, se comprobó que eran comercializados a través de sitios web y plataformas de comercio electrónico, con envíos a todo el país.

El organismo alertó especialmente sobre la presencia de alisadores capilares no autorizados, que podrían contener formol (formaldehído) como principio activo, una sustancia prohibida para ese uso debido a sus efectos nocivos.

La ANMAT advirtió que la exposición a vapores de formol puede provocar, en el corto plazo, irritación de la piel y los ojos, ardor, picazón, lagrimeo, molestias en la garganta y la nariz, tos y alteraciones del tracto respiratorio, tanto en quienes utilizan el producto como en quienes lo aplican de manera profesional.

En exposiciones prolongadas o repetidas, el organismo señaló que pueden desarrollarse cuadros de hipersensibilidad, dermatitis alérgica e incluso un aumento en la probabilidad de ciertos tipos de cáncer, especialmente nasofaríngeos.

Debido a que se desconoce el establecimiento elaborador, la formulación real y las condiciones de fabricación de los productos prohibidos, el organismo remarcó que no es posible garantizar su seguridad, eficacia ni calidad, lo que motivó la prohibición total en todo el territorio nacional.

Insumo odontológico bajo la lupa

En paralelo, la Disposición 605/2026 prohibió el uso, comercialización y distribución del producto identificado como “HILO PARA SUTURA FARMADENTAL – MR 10 metros”, utilizado en prácticas odontológicas.

La medida se adoptó luego de una serie de inspecciones realizadas en establecimientos de San Luis, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, donde se detectaron unidades sin número de lote, fecha de fabricación, vencimiento ni registro sanitario.

Durante los operativos, los inspectores constataron la existencia de productos no autorizados y otros presuntamente falsificados, algunos de los cuales eran distribuidos a través de entidades profesionales y proveedores habilitados, aunque sin cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

La ANMAT informó que el hilo de sutura en cuestión no figura inscripto en el Registro Nacional de Productores y Productos de Tecnología Médica, lo que impide conocer su origen, condiciones de fabricación y controles de calidad.

Al no haber sido evaluados por la autoridad sanitaria, estos productos fueron considerados ilegítimos y potencialmente riesgosos, ya que no existen garantías sobre su esterilidad, resistencia ni comportamiento en procedimientos clínicos.

Las prohibiciones rigen en todo el país e incluyen la obligación de retirar los productos del mercado, suspender su publicidad y dar de baja las publicaciones en plataformas de venta online. Las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires ya fueron notificadas para reforzar los controles.

Desde la ANMAT recomendaron a consumidores, peluqueros, esteticistas y profesionales de la salud verificar siempre que los productos cuenten con inscripción sanitaria oficial, evitar compras por canales informales y denunciar cualquier irregularidad detectada.