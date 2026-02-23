“Una mala experiencia”: familia santiagueña sufrió el robo de su auto en Brasil

Un grupo familiar de Las Termas de Río Hondo tuvo unos días complicados luego del robo de su Volkswagen Suran. El rodado estaba estacionado frente al hotel donde se alojaban cuando fue robado por delincuentes.

Hoy 06:49

Una familia de Las Termas vivió una amarga experiencia durante sus vacaciones en Río de Janeiro, cuando delincuentes les robaron el auto con el que habían viajado Brasil.

El hecho ocurrió el 12 de febrero pasado. Según relataron, alrededor de las 9 de la mañana dejaron el automóvil estacionado frente al hotel donde se alojaban y decidieron trasladarse en un servicio de Uber para visitar distintos puntos turísticos y evitar circular con su propio vehículo por zonas desconocidas.

Sin embargo, al regresar por la noche, el auto ya no estaba donde lo habían dejado. Tras constatar que no se trataba de un error ni de un traslado por infracción, realizaron la denuncia en la comisaría local.

Sin el vehículo, que además tenía parte de sus pertenencias, los Santillán se vieron obligados a regresar en colectivo.

De vuelta tuvieron más dificultades. Debido a las limitaciones del bus, no pudieron cargar todos los objetos que llevaban en el automóvil y dejaron varias pertenencias en Brasil.

Lo que había comenzado como una escapada de descanso terminó convertido en una experiencia angustiante y costosa para la familia, que ahora espera avances en la investigación para intentar recuperar el vehículo robado.

La familia expresó que fue un "feo momento" cuando se dieron con la triste noticia del robo de su vehículo. "El auto quedó estacionado fuera del hotel, fuimos al Cristo Redentor y cuando regresamos, ya no estaba". "Tuvimos, una mala experiencia, pero unas hermosas vacaciones", aseguraron.