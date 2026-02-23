Entre bono y aumento salarial, la Provincia inyecta más de $100 mil millones en marzo

El pago del bono por inicio del ciclo lectivo, la suba del 42,4% en el básico, el nuevo piso salarial y la actualización de beneficios sociales implican un fuerte desembolso en el arranque del mes.

Hoy 07:16

El Gobierno provincial destinará más de $100.000 millones en los primeros días de marzo como resultado de las recientes medidas salariales y sociales dirigidas a empleados públicos provinciales y municipales.

El impacto comenzó el viernes pasado con el pago del bono de inicio del ciclo lectivo, al que se suma la suba del 42,4% en el sueldo básico, que eleva el piso salarial a $1.130.000 y se liquidará desde este mes. En conjunto, estas medidas representan una significativa inyección de recursos en la economía local.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el incremento del 42,4% supera en 10 puntos porcentuales la inflación interanual informada por el INDEC, que entre enero de 2025 y enero de 2026 fue del 32,4%, lo que implica un importante esfuerzo presupuestario.

A las mejoras salariales se agregan las actualizaciones en los Planes de Emergencia Provinciales, las Tarjetas Sociales y las Tarjetas para Personas Celíacas, que alcanzan a más de 20.000 beneficiarios.

En detalle, la Tarjeta Social pasó de $52.000 a $74.000; la asistencia para personas con celiaquía se elevó de $25.500 a $37.000; y los Planes de Emergencia aumentaron de $70.000 a $100.000. Estos incrementos ya comenzaron a abonarse y representan, en conjunto, unos $520 millones adicionales mensuales respecto de lo que se venía pagando.

Por otra parte, también se actualizará la ayuda escolar por hijo, que asciende a $280.000 y se abonará el 10 de marzo, beneficiando tanto a empleados provinciales como municipales.

En cuanto al aumento del 42,4% en el básico, la medida implica un incremento sustancial de la masa salarial mensual. Antes del ajuste, la Provincia destinaba alrededor de $62.250 millones al pago de sueldos. Con la actualización, la nueva masa salarial alcanzará casi $90.000 millones, lo que supone un aumento de aproximadamente $26.400 millones mensuales.

Si se consideran únicamente el bono y la suba del básico, el desembolso provincial de este mes ronda los $106.000 millones. A ello se suman casi $1.740 millones adicionales vinculados a Tarjetas Sociales y Planes de Emergencia, además del mayor gasto derivado de la actualización de la ayuda escolar.

De este modo, el conjunto de medidas salariales y sociales configura uno de los mayores movimientos de recursos del año en la administración provincial, con fuerte impacto en los ingresos de los trabajadores y en el mercado interno.