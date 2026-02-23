Anna Sawai reivindica a Yoko Ono: “La gente no conoce su verdadera historia”

La actriz interpretará a Yoko Ono en las cuatro películas biográficas de The Beatles, dirigidas por Sam Mendes y previstas para estrenarse en 2028.

La carrera de Anna Sawai atraviesa uno de sus momentos más destacados y su próximo desafío será encarnar a Yoko Ono en el ambicioso proyecto cinematográfico sobre The Beatles que dirigirá Sam Mendes. El plan contempla cuatro películas biográficas, con estreno simultáneo previsto para abril de 2028.

Durante la presentación de la segunda temporada de Monarch: El legado de los monstruos en Los Ángeles, la actriz se refirió al reto de dar vida a una figura históricamente controvertida y, a su juicio, incomprendida.

En declaraciones a la revista People, Sawai sostuvo que el papel representa tanto un desafío artístico como una oportunidad de revisión histórica. “Es emocionante porque la historia de Yoko Ono es muy inspiradora para mí, y la gente realmente no conoce a la verdadera persona que fue”, afirmó. Para la intérprete, el proyecto implica también una forma de reivindicación cultural.

Sawai destacó la personalidad y la independencia de Ono como aspectos centrales de su construcción del personaje. “Es una artista increíble. Era una mujer independiente y eso generaba rechazo. Muchos querían a John Lennon solo para ellos y ella terminó siendo un blanco fácil. Para mí es muy significativo poder contar su historia”, señaló. Además, remarcó que admira profundamente su audacia y su carácter innovador.

El proyecto, titulado The Beatles – A Four-Film Cinematic Event, contará con Harris Dickinson en el papel de John Lennon, Paul Mescal como Paul McCartney, Barry Keoghan como Ringo Starr y Joseph Quinn como George Harrison. En los roles femeninos, acompañarán a Sawai Saoirse Ronan como Linda McCartney, Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey y Aimee Lou Wood como Pattie Boyd.

Una carrera en ascenso

Ganadora de un Emmy en 2024 y un Globo de Oro en 2025 por su trabajo en Shōgun, Sawai reconoció que atraviesa una etapa profesional que aún le resulta difícil de asimilar. “Se siente como un sueño. Es todo lo que siempre quise hacer: contar historias que significan mucho para mí”, expresó.

La actriz recordó que no hace mucho dependía exclusivamente de audiciones para conseguir trabajo. “Hace un par de años estaba audicionando para cada papel. Hoy puedo elegir entre distintas propuestas y me siento muy afortunada”, explicó.

También señaló que regresar al rodaje de Monarch: El legado de los monstruos para su segunda temporada le permitió reencontrarse con un entorno de confianza en medio de la exposición internacional. Según contó, el vínculo con el elenco se fortaleció tras la primera entrega y el regreso fue una experiencia reconfortante. “Ir a los Emmy, volver y retomar el rodaje fue una buena forma de mantener los pies en la tierra”, comentó.

La segunda temporada de Monarch: El legado de los monstruos se estrenará el 27 de febrero en Apple TV+, mientras Sawai se prepara para asumir uno de los papeles más complejos de su carrera: el de una de las figuras más influyentes y debatidas de la cultura popular del siglo XX.