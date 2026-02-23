Kate Hudson protagoniza el adelanto musical de los Juegos Olímpicos de 2028

La actriz nominada al Oscar protagonizó un video promocional de LA28, interpretando el clásico de The Mamas & the Papas durante la transmisión de cierre de los Juegos de Invierno.

Hoy 07:40

Kate Hudson ya comenzó a palpitar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La actriz y cantante participó en un nuevo video promocional de la próxima cita olímpica, donde ofreció una versión de “California Dreamin’”, el emblemático tema de 1963 de The Mamas & the Papas.

El clip se emitió por NBC durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. En las imágenes, Hudson interpreta una versión con impronta soul del clásico mientras se intercalan escenas de destacados atletas que podrían ser protagonistas en 2028, junto a postales icónicas de la ciudad de Los Ángeles.

La propia artista compartió el video en su cuenta de Instagram con la frase: “Construidos sobre sueños californianos, impulsados por campeones olímpicos y paralímpicos”.

Los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028, conocidos como LA28, se celebrarán del 14 al 30 de julio de 2028. La edición fue presentada oficialmente al finalizar los Juegos de París 2024, cuya ceremonia de clausura incluyó actuaciones de Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers, Snoop Dogg y H.E.R., en un espectáculo pensado para dar la bienvenida a la futura sede estadounidense.

Aquel cierre también tuvo un momento cinematográfico protagonizado por Tom Cruise, quien descendió desde lo alto del estadio en París, saludó a los atletas, tomó la bandera olímpica, la colocó en su motocicleta y partió en una secuencia pregrabada que culminó con el actor incorporando el logo olímpico al icónico cartel de Hollywood. La ceremonia se trasladó luego simbólicamente a Venice Beach, donde Snoop Dogg y Dr. Dre interpretaron “The Next Episode”.

En paralelo, los recientes Juegos Olímpicos de Invierno dejaron actuaciones memorables, como la medalla de oro obtenida por la patinadora artística estadounidense Alysa Liu, uno de los momentos más celebrados de la competencia.

Hudson, por su parte, atraviesa un período de intensa actividad profesional. La actriz asistió a los Premios BAFTA 2026, donde estuvo nominada a Mejor Actriz por su papel en Song Sung Blue, categoría que finalmente ganó Jessie Buckley por Hamnet. Además, Hudson compite este año por el Oscar a Mejor Actriz.

En una reciente entrevista con Rolling Stone, la artista aseguró que volcarse de lleno a la música fue “la mejor decisión” de su vida. “En la segunda mitad de mi vida empecé a preguntarme si estaba realmente satisfecha con lo que estaba creando. Y mi respuesta fue no. Sentía que mi trabajo no era tan auténtico como podía ser”, reflexionó.

Hudson también reveló que la respuesta del público tras el lanzamiento de su álbum la sorprendió, especialmente el impacto que generó en mujeres de mediana edad. “Muchas me dijeron que siempre habían querido animarse a hacer algo nuevo en sus cuarenta, y que verme dar este paso las hacía sentir que podían hacer lo que quisieran. Siento que recién estoy empezando”, concluyó.