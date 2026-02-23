De cuánto es la fortuna de Margot Robbie tras el éxito de Cumbres Borrascosas

Es una de las actrices del momento en Hollywood, además de productora y protagonista de las películas más taquilleras.

Hoy 07:55

Margot Robbie se ha convertido en una de las personalidades más influyentes y rentables de la industria cinematográfica contemporánea. Su capacidad para encabezar grandes producciones y, al mismo tiempo, impulsar proyectos desde su rol como productora la ubicó en un lugar central dentro de Hollywood.

A lo largo de los años, la actriz combinó éxito artístico y visión empresarial. Gracias a su productora, LuckyChap Entertainment, logró participar no solo como protagonista sino también como socia en diversos proyectos, lo que le permitió negociar acuerdos de participación en ganancias y potenciar de manera significativa sus ingresos.

De revelación internacional a productora de éxitos

Robbie alcanzó proyección global tras su participación en The Wolf of Wall Street, y desde entonces construyó una carrera marcada por la versatilidad. Interpretó a Harley Quinn en el universo cinematográfico de DC y encabezó uno de los mayores fenómenos culturales recientes con Barbie.

Su filmografía incluye varias nominaciones al Premio Óscar, consolidando un perfil que combina prestigio crítico y rendimiento en taquilla.

Uno de sus proyectos más recientes es la nueva adaptación de Wuthering Heights, dirigida por Emerald Fennell. Estrenada en febrero de 2026, la película superó los 80 millones de dólares de recaudación mundial en sus primeros cuatro días, logrando recuperar rápidamente su presupuesto de producción, más allá de las críticas divididas de la prensa especializada.

Un patrimonio en constante crecimiento

De acuerdo con estimaciones de portales especializados en finanzas de celebridades, la fortuna de Robbie rondaría los 60 millones de dólares en 2026. Una parte sustancial de ese crecimiento estaría vinculada a su participación en Barbie, proyecto por el que habría percibido cerca de 50 millones de dólares entre salario y bonificaciones atadas a la taquilla.

Además de sus ingresos cinematográficos, la actriz mantiene contratos con reconocidas marcas internacionales, entre ellas Chanel, lo que amplía su proyección global.

Con una estrategia que combina talento interpretativo, producción y negocios, Margot Robbie continúa fortaleciendo su posición como una de las mujeres más influyentes y económicamente poderosas del entretenimiento mundial.