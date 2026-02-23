La Fundación Graciela Maidana invita a ser parte de una tarde distinta en plaza Libertad

La propuesta se desarrollará este lunes, a las 19, en la Plaza Libertad. Convocan a dejar su mensaje en el "Mural de los Deseos".

Organizado por la Fundación María Graciela Maidana se realizará una actividad en el marco del Día de la lucha contra el cáncer infanto-juvenil. La propuesta se desarrollará este lunes 23, a las 19, en la Plaza Libertad, oportunidad en la que convocan a todos los santiagueños a dejar su mensaje en el "Mural de los Deseos".

La idea es informar y concientizar sobre la lucha contra el cáncer infanto-juvenil y resaltar la importancia de la detección temprana, así como el apoyo emocional y psicológico durante el tratamiento y la recuperación.

Vale indicar que existe una Red Nacional de Organizaciones de Ayuda a Niños y Adolescentes con Cáncer que está conformada por 33 organizaciones que representan a 20 provincias de todo el país. Entre ellas, la Fundación María Graciela Maidana de nuestra ciudad.

El 76% de ellas han sido fundadas por padres y madres de niños y adolescentes con cáncer. Algunos de ellos han sobrevivido a la enfermedad y otros han fallecido.

Estas organizaciones trabajan en red desde hace 20 años, capacitándose y ayudando tanto a las familias y a los hospitales públicos, como también impulsando el desarrollo de la oncología pediátrica en la salud pública en todo el país, en concordancia con los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional del Cáncer (INC).