Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 FEB 2026 | 23º
X
WhatsApp

La Fundación Graciela Maidana invita a ser parte de una tarde distinta en plaza Libertad

La propuesta se desarrollará este lunes, a las 19, en la Plaza Libertad. Convocan a dejar su mensaje en el "Mural de los Deseos".

Hoy 08:07

Organizado por la Fundación María Graciela Maidana se realizará una actividad en el marco del Día de la lucha contra el cáncer infanto-juvenil. La propuesta se desarrollará este lunes 23, a las 19, en la Plaza Libertad, oportunidad en la que convocan a todos los santiagueños a dejar su mensaje en el "Mural de los Deseos".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La idea es informar y concientizar sobre la lucha contra el cáncer infanto-juvenil y resaltar la importancia de la detección temprana, así como el apoyo emocional y psicológico durante el tratamiento y la recuperación.

Vale indicar que existe una Red Nacional de Organizaciones de Ayuda a Niños y Adolescentes con Cáncer que está conformada por 33 organizaciones que representan a 20 provincias de todo el país. Entre ellas, la Fundación María Graciela Maidana de nuestra ciudad.

El 76% de ellas han sido fundadas por padres y madres de niños y adolescentes con cáncer. Algunos de ellos han sobrevivido a la enfermedad y otros han fallecido.

Estas organizaciones trabajan en red desde hace 20 años, capacitándose y ayudando tanto a las familias y a los hospitales públicos, como también impulsando el desarrollo de la oncología pediátrica en la salud pública en todo el país, en concordancia con los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional del Cáncer (INC).

TEMAS Día Internacional del Cáncer Infantil Fundación Graciela Maidana

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El mensaje de la presidenta de México tras la muerte del líder del Cartel de Jalisco: “Mantenernos en calma”
  2. 2. El tiempo para este lunes 23 de febrero en Santiago del Estero: anuncian 34° de máxima y probables tormentas aisladas durante la mañana
  3. 3. Ola de violencia en México tras la muerte de “El Mencho”: al menos 14 muertos y 45 detenidos en 13 estados
  4. 4. Vecino bandeño murió tras atragantarse con un pedazo de carne
  5. 5. La ANMAT prohibió productos para el cabello por presencia de formol y un insumo médico por riesgo sanitario
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT