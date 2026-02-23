Emma Stone sorprende con un vestido de pronunciado escote en los BAFTA

La actriz, nominada por octava vez, ha escogido un elegante diseño cuyas fotos revolucionaron las redes sociales.

Hoy 08:16

Emma Stone brilló en la 79ª edición de los BAFTA, celebrada este domingo 22 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres, con un vestido largo de crêpe de seda azul de Louis Vuitton. El diseño contaba con un escote tipo keyhole, tirantes frontales ultrafinos y una ligera cola posterior, combinando sandalias azules y un moño bajo relajado con mechones sueltos que enmarcaban su rostro, destacando así sus hombros. Este año, la actriz está nominada a Mejor Actriz, sumando su séptima nominación a los BAFTA hasta la fecha.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Stone es embajadora de Louis Vuitton desde 2017 y ha protagonizado varias campañas de la firma, además de lucir sus diseños en numerosas alfombras rojas internacionales. Su relación con la casa francesa incluye momentos memorables, como en los BAFTA de 2024, cuando ganó Mejor Actriz por Pobres criaturas.

En cuanto a los accesorios, completó su look con la pulsera Élan Vital y los pendientes LV Diamonds de las colecciones de Alta Joyería de Louis Vuitton. Su maquillaje, en tonos peach, resaltó su piel radiante, con colorete, labial y sombras coordinadas, mientras que un delineador negro sutil enmarcó sus grandes ojos. Para los ojos y labios, utilizó productos de Beauté Louis Vuitton, incluyendo LV Ombres en Beige Memento y LV Rouge en Dune Explorer.

Stone también es una de las favoritas para el Oscar a Mejor Actriz, y recientemente asistió al almuerzo de nominados en Los Ángeles con un blazer de escote pronunciado y flor en relieve, mostrando su estilo versátil y elegante.

Sobre su peinado, la actriz optó por un bob recogido en un moño bajo romántico. Tras haberse rapado para filmar la película por la que está nominada, Stone ha ido dejando crecer su cabello, alternando entre cortes pixie y estilos más largos.

Para protegerse del frío londinense, eligió un jersey de punto off the shoulder, que dejaba al descubierto su cuello y hombros, manteniendo el protagonismo del vestido durante la alfombra roja.

Con esta aparición, Emma Stone reafirma su posición como icono de estilo contemporáneo, combinando sofisticación, riesgo y coherencia estética. Su elección de Louis Vuitton no solo refleja una relación creativa de larga data, sino que también subraya su capacidad para transformar cada vestido en una declaración inolvidable de elegancia y personalidad.