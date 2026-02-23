Yoel Zerda, de Añatuya, se consagró campeón nacional de Malambo en Carlos Paz

El joven talento santiagueño se impuso en la categoría Menor Masculino del prestigioso Festival "El Argentino", dejando una marca imborrable en la danza nacional.

La ciudad de Añatuya celebra un nuevo hito en su rica tradición artística. En una noche cargada de emoción y destreza, Yoel Zerda se alzó con el Primer Puesto Nacional de Malambo Menor Masculino en Villa Carlos Paz, Córdoba, consagrándose como el mejor del país en su categoría dentro del prestigioso Festival "El Argentino" de Danza y Malambo.

Desde su barrio La Merced, Yoel llevó su pasión a los escenarios cordobeses, enfrentándose a los máximos exponentes de cada provincia. Su técnica impecable, combinada con una fuerza interpretativa que conmovió al jurado, le permitió obtener el título y traer la Copa a Santiago del Estero.

El éxito de Yoel se fundamenta en la dedicación incansable, con horas de ensayo perfeccionando cada mudanza; en la humildad que caracteriza su perfil y potencia su presencia en el escenario; y en la identidad que imprime a su danza, reflejando en cada golpe de bota el ADN de su tierra.

“Yoel es un verdadero campeón, no solo por su talento y habilidad, sino por su pasión y la humildad con la que persigue sus sueños. Es un orgullo para toda la ciudad”, expresaron allegados al joven bailarín tras conocerse el resultado.

Este logro reafirma a Añatuya como cuna de artistas y fortalece el prestigio de la danza santiagueña a nivel nacional. El grito de “¡De La Merced para el mundo!” ya resuena en las calles de la ciudad, que aguarda con entusiasmo el regreso de su campeón para rendirle el homenaje que merece.

Con el trofeo en mano y el reconocimiento nacional, Yoel Zerda inicia ahora una nueva etapa en su carrera, demostrando que con esfuerzo y pasión, los sueños que nacen en el interior profundo pueden convertirse en realidad sobre los grandes escenarios del país.