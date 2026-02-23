Las fuertes lluvias no dan tregua y provocan problemas a numerosas familias de Salta

Actualmente rige alerta amarilla hasta la medianoche y el acumulado mensual ya alcanza los 97 milímetros en la vecina provincia.

Hoy 09:21

Las intensas lluvias registradas en las últimas 48 horas volvieron a generar complicaciones en la zona sudeste de la ciudad de Salta. Según se informó, más de 60 familias del barrio San Francisco Solano resultaron afectadas por el ingreso de agua en sus viviendas y por el anegamiento de calles.

Vecinos del sector expresaron su preocupación ante la persistencia de las precipitaciones y el rápido avance del agua, que en algunos casos ingresó a habitaciones y patios. La acumulación se produjo principalmente en calles de tierra y sectores con escaso escurrimiento.

Según informa El Tribuno de Salta, desde la Municipalidad señalaron que todas las cuadrillas se encuentran desplegadas en la vía pública, realizando tareas de asistencia, relevamiento y desobstrucción de desagües en los puntos más comprometidos. Además, recordaron que continúa vigente una alerta amarilla hasta las 00, por lo que no se descartan nuevas precipitaciones durante la jornada.

El meteorólogo Ignacio Escobar brindó detalles sobre los registros acumulados. “Ayer a la mañana, según los datos de la estación meteorológica de Salta, precipitaron 51 milímetros. Y hoy, hasta las 3 de la mañana, se registraron 16 milímetros más”, explicó.