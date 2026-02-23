Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 23 FEB 2026 | 27º
X
Regionales

Un detenido tras espectacular persecución, choque y vuelco en Córdoba

Los delincuentes habían robado una camioneta que en la fuga colisionó contra un patrullero y un Toyota en pleno centro.

Hoy 09:27
Vuelco de patrullero en Córdoba.

Una intensa persecución policial terminó esta madrugada con un espectacular choque y vuelco en el cruce de Sarmiento y Rivadavia, en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a lo informado por Cadena 3, todo comenzó cuando delincuentes robaron una camioneta que en la huida chocó contra una Toyota Corolla Cross e impactó contra un patrullero que iba tras ellos. El móvil quedó volcado sobre la carpeta asfáltica, generando un importante despliegue policial en la zona.

Al menos uno de los delincuentes, que viajaban en la camioneta, fue detenido minutos más tarde en la ruta 9 norte.

En la zona donde ocurrió el siniestro, hay desvíos del transporte urbano de pasajeros.

TEMAS Provincia de Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mitre completa su partido ante Estudiantes de Caseros buscando un triunfo
  2. 2. Vecino bandeño murió tras atragantarse con un pedazo de carne
  3. 3. El mensaje de la presidenta de México tras la muerte del líder del Cartel de Jalisco: “Mantenernos en calma”
  4. 4. El tiempo para este lunes 23 de febrero en Santiago del Estero: anuncian 34° de máxima y probables tormentas aisladas durante la mañana
  5. 5. Ola de violencia en México tras la muerte de “El Mencho”: al menos 14 muertos y 45 detenidos en 13 estados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT