Un detenido tras espectacular persecución, choque y vuelco en Córdoba

Los delincuentes habían robado una camioneta que en la fuga colisionó contra un patrullero y un Toyota en pleno centro.

Hoy 09:27

Una intensa persecución policial terminó esta madrugada con un espectacular choque y vuelco en el cruce de Sarmiento y Rivadavia, en pleno centro de la ciudad de Córdoba.

De acuerdo a lo informado por Cadena 3, todo comenzó cuando delincuentes robaron una camioneta que en la huida chocó contra una Toyota Corolla Cross e impactó contra un patrullero que iba tras ellos. El móvil quedó volcado sobre la carpeta asfáltica, generando un importante despliegue policial en la zona.

Al menos uno de los delincuentes, que viajaban en la camioneta, fue detenido minutos más tarde en la ruta 9 norte.

En la zona donde ocurrió el siniestro, hay desvíos del transporte urbano de pasajeros.