Policiales

Reprogramaron la declaración de "Chucky" Bustamante por el femicidio de Ramona Medina

El señalado como presunto autor del crimen cambió de abogado defensor. En principio, la indagatoria se realizaría el martes, confiaron fuentes ligadas a la causa.

Hoy 09:32

La declaración de Luis Ricardo “Chuky” Bustamante (38), uno de los imputados por el femicidio de Ramona Emilia Medina (65) se reprogramó en principio para este martes, indicaron fuentes vinculadas a la investigación.

La decisión se fundamenta en que Bustamante cambió de abogado defensor, y será el nuevo letrado quien deberá hacer la presentación formal. Hasta anoche, el acusado no había designado a un abogado.

Este lunes, las hijas de Medina serán recibidas nuevamente por la fiscal que interviene en la causa, Dra. Vincent Pérez.

A una semana del hallazgo, los investigadores reconocen que no existen conclusiones definitivas sobre la mecánica del hecho, pese a que al momento de su detención Bustamante habría manifestado ante la policía: “Se me murió”. Fuentes judiciales indicaron que el acusado habría expresado que, tras constatar el fallecimiento de la mujer, decidió deshacerse del cuerpo para evitar consecuencias judiciales.

TEMAS Femicidio Ramona Medina

