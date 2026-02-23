Ingresar
Varias personas resultaron heridas por el choque entre un micro y un camión en la ruta 11

Ocurrió esta madrugada, a la altura de la ciudad de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe.

Hoy 09:33
Choque en Santa Fe.

Este lunes a la madrugada se produjo un choque entre un camión y ómnibus de pasajeros en la ruta nacional 11, en jurisdicción de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe.

De acuerdo a lo informado por La Capital de Rosario, como consecuencia del impacto se registraron heridos leves y el tránsito se encontraba totalmente interrumpido para facilitar el trabajo de los peritos y luego proceder a la remoción de los vehículos.

Según consignó la Agencia Provincial de Seguridad Vial, el siniestro sucedió alrededor de las 3 de este lunes sobre el kilómetro 762 de la ruta nacional 11, en el departamento General Obligado.

TEMAS Santa Fe Accidente

