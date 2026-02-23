Pericias, cámaras y nuevos allanamientos profundizan la investigación contra “Chucky” por el crimen de Ramona Medina

El imputado permanece detenido en el Centro Único de Detenidos de Capital mientras la Fiscalía avanza con análisis de pruebas, testimonios e informes científicos.

Hoy 10:32

La investigación por el homicidio de Ramona Emilia Medina continúa en plena etapa instructiva, mientras el principal imputado, Montesinos alias “Chucky”, permanece alojado en el Centro Único de Detenidos de ciudad Capital, Santiago del Estero.

Desde la Fiscalía se informó que se avanza con cotejo de cámaras de seguridad, recepción de testimoniales, análisis de elementos secuestrados y la espera de informes científicos vinculados a restos encontrados y objetos incautados.

Uno de los elementos centrales incorporados al expediente es un registro fílmico donde se observa al acusado conduciendo una motocicleta 110cc color celeste —ya secuestrada— transportando un “bulto” cubierto con una bolsa. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente que se trate de una persona.

A partir de nuevos testimonios y del análisis de cámaras, la Justicia ordenó allanamientos en los que se secuestraron prendas que habría utilizado el imputado y teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a pericias técnicas.

Según consta en la causa, Montesinos habría manifestado que trasladó el cuerpo y lo descartó en una zona ubicada detrás del cementerio local. También habría indicado que compró combustible en una estación de servicio —hecho registrado en cámaras— y que luego prendió fuego al cuerpo, actuando solo.

Pese a los intensos rastrillajes realizados en el sector señalado, no se hallaron otros restos, estimándose que podrían haber sido devorados por animales.

En su versión incorporada al expediente, el imputado habría declarado que mantenía encuentros con la víctima desde hacía meses y que, tras quedarse dormidos en su domicilio, al despertar ella se encontraba sin vida. “Se me murió”, habría expresado. Esa declaración forma parte del material actualmente bajo análisis judicial.

La expectativa está centrada ahora en la indagatoria prevista para este martes, considerada una instancia clave para el avance del proceso.