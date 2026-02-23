Ingresar
La actriz Alexandra Daddario pone fin a su matrimonio

La actriz y el productor Andrew Form, que se casaron en 2022, anunciaron su separación y seguirán compartiendo la crianza de su hijo de 15 meses.

Hoy 10:44

Alexandra Daddario y Andrew Form han decidido terminar su matrimonio, según confirmó un representante de la actriz mediante un comunicado oficial la semana pasada. En el mensaje se indicó: “Alexandra Daddario y Andrew Form han tomado la decisión de poner fin a su matrimonio. La decisión se hizo con amor y respeto. Continuarán co-criando a su hijo y agradecen la privacidad mientras atraviesan esta transición.”

La pareja, que comenzó su relación en 2021, se comprometió ese mismo año y contrajo matrimonio en junio de 2022. En julio de 2024, Daddario anunció su embarazo y dio a luz a su primer hijo en Halloween de ese mismo año.

Alexandra Daddario se dio a conocer con su papel de Laurie Lewis en All My Children (2002) y participó en series como The Sopranos, Law & Order y White Collar. Su salto a la fama llegó con películas como Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010), y más adelante protagonizó proyectos exitosos como True Detective, Baywatch, The White Lotus y San Andreas.

Por su parte, Andrew Form es un reconocido productor que ha trabajado en franquicias como The Purge, A Quiet Place I & II, la duología de Teenage Mutant Ninja Turtles, y Amazon Tom Clancy’s Jack Ryan, además del reciente remake de Anaconda. Form conoció a su primera esposa, Jordana Brewster, durante la producción de The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning, y aunque se divorciaron en 2021, continúan criando juntos a sus dos hijos, Julian y Rowan.

Con esta separación, ambos buscarán mantener una relación cordial y centrada en la crianza de su hijo, mientras preservan su vida privada lejos del foco mediático.

