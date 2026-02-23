La historia del mono Punch: el pequeño macaco abandonado que conmovió al mundo y encontró consuelo en un peluche

Punch, nacido en el zoológico de Ichikawa, fue rechazado por su madre y aislado del grupo, pero su historia se volvió viral tras aparecer abrazado a un muñeco de orangután.

Punch, un macaco de siete meses nacido en el zoológico de Ichikawa, cerca de Tokio, captó la atención internacional tras ser abandonado por su madre y apartado del grupo, según informó The New York Times. Su historia se difundió ampliamente después de que imágenes junto a un peluche de orangután y la etiqueta #HangInTherePunch circularan en redes sociales, generando una oleada de apoyo y empatía.

Desde su nacimiento en julio de 2025, la vida de Punch estuvo marcada por el aislamiento. Los cuidadores del zoológico explican que el abandono se debió probablemente a un parto complicado y a una ola de calor, dos factores que pueden desencadenar este tipo de comportamiento en los macacos. La madre de Punch, con solo 4 años y primeriza, enfrentó dificultades para asumir la crianza en ese contexto.

El rol del peluche y la adaptación al entorno

Al quedar aislado, Punch dependió del personal del zoológico para recibir atención y compañía. Los intentos para reintegrarlo al grupo en enero reflejaron la complejidad del proceso: los adultos solían rechazarlo y Punch pasaba largos periodos solo. La presencia del peluche se volvió determinante para su bienestar.

Según Shunpei Miyakoshi, cuidador de animales, los macacos jóvenes necesitan a sus madres para sentirse seguros y fortalecer su musculatura. Por ese motivo, se le ofrecieron a Punch varias alternativas: aunque probaron con toallas enrolladas e incluso una jirafa de juguete, fue el peluche de orangután, el Djungelskog de IKEA, el que logró transmitirle tranquilidad y sensación de compañía, relató Miyakoshi citado por The New York Times.

El vínculo entre Punch y el peluche se hizo evidente: lo abraza y lo arrastra por la montaña de los monos, mostrando afecto y dependencia. Kosuke Kano, también cuidador, destacó que el monito se encariñó rápidamente con el juguete, hallando en él protección cuando se sentía inseguro, especialmente ante situaciones estresantes con otros miembros del grupo.

Viralidad global y repercusiones sociales

La historia de Punch se volvió viral a través de una campaña en redes sociales impulsada por el zoológico de Ichikawa, donde la etiqueta #HangInTherePunch permitió a usuarios de todo el mundo expresar su apoyo. Los videos difundidos captaron la atención global y generaron un fenómeno de solidaridad hacia el animal.

Los registros recientes evidencian progresos en su integración social: Punch fue observado descansando cerca de varios monos, interactuando con adultos e incluso recibiendo cuidados, señales de que el proceso avanza gradualmente.

El alcance mediático de la historia se reflejó en el notable aumento de visitantes: el último fin de semana, el zoológico recibió aproximadamente 8.000 personas, más del doble respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con cifras recogidas por The New York Times.

Paralelamente, la demanda del peluche Djungelskog de IKEA se incrementó especialmente en Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, aunque la empresa no divulgó datos específicos de ventas.

Desafíos, especialistas y el foco en el bienestar animal

Los especialistas del zoológico contextualizan el caso señalando que factores como la edad materna, la inexperiencia y las condiciones ambientales influyen en el abandono de las crías por parte de las madres.

Subrayan la importancia de un acompañamiento atento para favorecer la socialización de individuos marginados como Punch. A pesar del impacto comercial y la popularidad que rodean al caso, tanto los cuidadores como los responsables de IKEA insisten en que la prioridad sigue siendo el bienestar del animal.

La comunidad de Ichikawa, junto con quienes han seguido el caso en distintas partes del mundo, permanece atenta a los nuevos avances del monito, resaltando que lo esencial es que reciba el apoyo necesario y pueda adaptarse plenamente a su entorno, de acuerdo con lo detallado por The New York Times.

El monito sigue generando atención y simpatía, con el apoyo gradual y a su ritmo como elemento clave para que estos animales encuentren su lugar y prosperen.