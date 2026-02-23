Tres presos se fugaron de la Subcomisaría Costanera Sur y fueron recapturados

La fuga se produjo en la madrugada del lunes; los detenidos fueron recapturados tras un operativo policial que incluyó negociadores y personal especializado.

Tres detenidos lograron escapar de la Subcomisaría Costanera Sur en la madrugada del lunes, pero fueron recapturados tras un operativo policial.

El escape se detectó cerca de las 03:20, cuando el celador de turno advirtió la ausencia de los reclusos. La revisión de las instalaciones y cámaras de seguridad confirmó que habían roto el barrote de la reja frontal para salir a la vía pública.

La policía desplegó un operativo de búsqueda en varios sectores de la ciudad. Gabriel Vázquez, alias "Rotito", fue detenido en la intersección de Fraternidad y Absalón Ibarra, en el barrio La Católica. Juan Silva fue interceptado minutos después en Posadas y Colón, en el barrio Sarmiento.

El tercer prófugo, Juan José Farías (44), fue ubicado alrededor de las 07:00 en la esquina de Pueyrredón y Únzaga, en el barrio 8 de Abril. Farías se atrincheró en los techos de la zona y amenazó con arrojarse al vacío. Personal de negociadores, USAR, Bomberos y una ambulancia del SEASE intervinieron hasta reducirlo y ponerlo a disposición de la justicia.

Por la mañana, las autoridades confirmaron que los tres reclusos se encuentran nuevamente detenidos. El fiscal de turno, Dr. Martín Silva, junto a la Dra. Fadel Pagani, ordenaron pericias de Criminalística en la comisaría y se imputará a los tres el delito de evasión.