El mundo River en vilo: Gallardo analiza su continuidad tras la tercera derrota consecutiva

El ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate atraviesa su momento más delicado desde su regreso en agosto de 2024. Tras la derrota 1-0 ante Velez Sarsfield en el estadio José Amalfitani, la tercera caída consecutiva en el Liga Profesional de Futbol, el entrenador suspendió la conferencia de prensa y se retiró sin hablar.

Por primera vez desde su vuelta al club, el Muñeco analiza seriamente su continuidad. Las próximas horas serán decisivas y su presencia en el entrenamiento de esta tarde marcará el rumbo inmediato. Allí les comunicará a los jugadores si seguirá al frente del plantel o dará un paso al costado.

Silencio y autocrítica

Luego del partido, y tras varios minutos de espera en la sala de prensa, se informó que la delegación millonaria no brindaría declaraciones. Desde el club explicaron que se trata de un momento de reflexión y autocrítica, y que evitar hablar “en caliente” busca no agravar la situación.

Esa reflexión incluye la posibilidad concreta de renunciar. Los números son contundentes: con la caída frente a Vélez, River se convirtió en el equipo que más perdió (11) en los últimos 15 partidos entre los 30 de la Primera División, una estadística que expone la crisis deportiva.

Los malos resultados también impactan en las posiciones. En la Zona B del Torneo Apertura, River marcha décimo con siete puntos y está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. En la tabla anual, que otorga boletos a competencias internacionales, quedó vigésimo, a ocho unidades del líder, Independiente Rivadavia.

Se espera que mañana por la tarde, antes del entrenamiento en River Camp, Gallardo le comunique su decisión a la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo, quien le renovó el contrato hasta diciembre de 2026 pocos días después de asumir.

El entrenador más laureado de la historia del club está en la cuerda floja. La pregunta que sobrevuela Núñez es clara: ¿seguirá con fuerzas para enderezar el rumbo o será el final de un ciclo histórico?