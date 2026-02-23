Prestianni fue suspendido por la UEFA tras la denuncia de Vinicius por racismo y se pierde la revancha ante Real Madrid

El caso que sacudió a la UEFA Champions League sumó un capítulo clave. La UEFA resolvió suspender de manera provisional a Gianluca Prestianni, futbolista de SL Benfica, tras la denuncia por racismo realizada por Vinicius Junior en el encuentro frente a Real Madrid CF.

La sanción preventiva le impedirá disputar el duelo de vuelta por los 16avos de final mientras continúa la investigación disciplinaria.

La decisión de la UEFA

Según informó el organismo europeo, el Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) tomó la medida tras recibir un informe preliminar del Inspector de Ética y Disciplina designado para analizar lo ocurrido el 17 de febrero de 2026 en el estadio Da Luz.

La resolución se fundamenta en una presunta violación “prima facie” del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario, que contempla sanciones por comportamientos discriminatorios. La suspensión es preventiva y no implica un fallo definitivo. La UEFA aclaró que la decisión final se conocerá una vez concluida la investigación y evaluadas todas las pruebas.

El hecho se produjo tras el gol de Vinícius para el Real Madrid. El brasileño denunció ante el árbitro haber recibido un insulto racista por parte de Prestianni. Según la acusación, el argentino le habría dicho “mono”, algo que el propio jugador negó.

El club portugués salió en su defensa y difundió un video para sostener que los futbolistas del Madrid se encontraban lejos de la escena y no podían haber escuchado el intercambio. Por su parte, el conjunto español presentó pruebas ante la UEFA y respaldó públicamente a Vinícius.

Además, la Confederación Brasileña de Fútbol emitió un comunicado de apoyo al delantero y celebró la activación del protocolo antirracismo.

La suspensión provisional implica que Prestianni no podrá jugar el próximo partido de competiciones UEFA para el que estuviera habilitado. El caso sigue abierto y promete nuevas derivaciones. Por ahora, la UEFA marcó una postura inicial: ante una denuncia de este calibre, la investigación avanza y las primeras medidas ya están en marcha.