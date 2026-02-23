Inteligencia, enfrentamientos y un helicóptero impactado: los detalles del operativo en Tapalpa para capturar a “El Mencho”

La Secretaría de la Defensa reveló cómo se planeó el despliegue en Jalisco: seguimiento a su entorno cercano, fuerzas especiales, siete abatidos, armas aseguradas y bloqueos en varios estados tras la intervención federal.
Este lunes en La Mañanera, el general Ricardo Trevilla Trejo dio los detalles del operativo para capturar a Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
Desde Palacio Nacional, Defensa declaró que la pareja sentimental de El Mencho fue clave para su captura.
Desarrollo de la operación
El Mencho murió durante su traslado a CDMX
Rubén Oseguera Cervantes, identificado como “El Mencho”, murió durante el traslado aéreo a la Ciudad de México tras ser detenido y herido durante una operación militar realizada en Tapalpa, Jalisco, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
El despliegue, ejecutado este 22 de febrero de 2026, formó parte de una acción coordinada entre la Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).
Según reportes oficiales de las autoridades, la operación se planeó con apoyo de inteligencia militar central y contó con la participación de diversas aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.
Asimismo, reportes oficiales precisaron que la intervención fue resultado de trabajos de inteligencia conjunta y del intercambio de información con agencias de Estados Unidos.
En total, el actuar de los elementos federales dejó un saldo de 7 delincuentes abatidos y 2 más detenidos, sin embargo, las autoridades no han precisado las identidades del resto de las personas, únicamente confirmaron que uno de los fallecidos es "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Según reportes oficiales, durante la incursión en Tapalpa, Jalisco, el personal militar fue agredido por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Al repeler la agresión para proteger su integridad, los efectivos provocaron la muerte de cuatro miembros del grupo delictivo en el lugar.