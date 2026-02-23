El municipio bandeño ofrecerá clases gratuitas de apoyo escolar del nivel secundario

Esta actividad estará a cargo de un grupo de docentes especializados y se realizará, los días lunes de 10 a 12 y los jueves de 16 a 20.

Teniendo en cuenta la proximidad del comienzo de un nuevo ciclo lectivo a nivel educativo, la Secretaría de Gobierno de la municipalidad de La Banda, habilitará clases gratuitas de apoyo escolar del nivel secundario.

Esta actividad estará a cargo de un grupo de docentes especializados y se realizará, los días lunes de 10 a 12 y los jueves de 16 a 20, en las instalaciones de la Escuela Municipal de Programación y Robótica.

De este modo, los participantes podrán aprender y repasar contenidos de materias como matemática, lengua, biología y química, para afianzar los conocimientos adquiridos durante el año pasado en sus respectivas escuelas y colegios.

Los interesados en este servicio que ofrece la comuna de forma gratuita gracias a la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, deben inscribirse de lunes a viernes de 8 a 12, en la institución educativa mencionada.