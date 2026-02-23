Prorrogan la prisión preventiva para una madre y su pareja acusados de abuso sexual en perjuicio de una menor

El fiscal Ezequiel Bustamante solicitó la medida durante una audiencia y la jueza Gladis Liliana Lami extendió la detención por un año. La causa se inició tras la denuncia de un familiar de la víctima, que reveló hechos ocurridos desde 2023.

Hoy 12:21

El fiscal Ezequiel Bustamante -de la circunscripción de Añatuya- asistió este lunes a una audiencia en la que requirió la medida de prisión preventiva para dos personas.

Se trata de una mujer – quien es madre de la víctima- y su pareja, imputados por los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado agravado por el vínculo y abuso sexual con acceso carnal reiterado, respectivamente.

Los abusos comenzaron en octubre del 2023, en oportunidad en la que la acusada se encontró con su hija para celebrar el día de la madre -ya que la menor se estaba residiendo en la vivienda de un familiar- y con la excusa de ir a buscar dinero para comprar comida, llegaron hasta el domicilio donde vivía la imputada junto al acusado, ubicado en el barrio Obrero Norte de la ciudad de Añatuya. Al ingresar, condujo a la menor de 15 años hasta la habitación, donde el encartado la abusó sexualmente con ayuda de su progenitora. Los vejámenes se reiteraron en diciembre de ese año hasta que un familiar, al enterarse de lo ocurrido por la víctima, interpuso la denuncia en febrero del 2024, dando inició a la investigación penal.

En la audiencia, la defensa de ambos detenidos solicitó el cese de la medida coercitiva. Sin embargo, la jueza de Control y Garantías, Dra. Gladis Liliana Lami, resolvió hacer lugar al pedido por parte del MPF y prorrogó la medida de prisión preventiva por el plazo de un año.