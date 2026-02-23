Añatuya: malviviente de frondoso prontuario es detenido tras robar y vender equipamiento del Colegio Florentino Ameghino

"Topo" Carrizo fue capturado tras desmantelar parte del Colegio Florentino Ameghino y vender los bienes en el mercado local. La policía recuperó los elementos durante un operativo nocturno.

Hoy 12:42

Un hombre identificado como "Topo" Carrizo (30), con antecedentes y pedidos de captura vigentes, fue detenido en la intersección de Avenida Gral. Paz y Ruta 92 en la ciudad de Añatuya. Tras su arresto, se constató que había desmantelado equipos del Colegio Florentino Ameghino, incluyendo bombas de agua, ventiladores industriales y reflectores, y los había vendido por un total de 60 mil pesos en distintas zonas de la ciudad.

La policía llevó a cabo un operativo nocturno para recuperar los bienes. En el Barrio Tradición, se recuperaron un motor, un ventilador industrial, una bomba elevadora de agua y un reflector por 30 mil pesos. En el Barrio Las Malvinas, se recuperaron otros dos reflectores por el mismo valor.

El fiscal de turno, Dr. Guillermo Farías, ordenó el secuestro de los bienes y que Carrizo permanezca en calidad de aprehendido. La acción policial permitió que los equipos fueran devueltos al colegio. La comunidad educativa de Añatuya se encuentra a la espera de que se completen las actuaciones judiciales correspondientes.