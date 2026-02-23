La postura de la dirigencia de River respecto al futuro de Marcelo Gallardo

El DT pidió algunas horas para definir su futuro y esta tarde le comunicará su decisión al plantel. ¿Qué hará el presidente Stefano Di Carlo?

Hoy 12:55

La crisis deportiva de River Plate sumó un nuevo capítulo tras la derrota ante Velez Sarsfield. Marcelo Gallardo volvió a optar por el silencio y suspendió la conferencia de prensa, en medio de versiones que indican que le pidió a la dirigencia entre 24 y 48 horas para definir su continuidad.

El presente es contundente: son 10 derrotas en los últimos 15 partidos y 12 caídas en los últimos 20 encuentros (13 si se contabiliza la eliminación por penales ante Independiente Rivadavia). Por primera vez desde su regreso, el Muñeco analiza seriamente dar un paso al costado.

El respaldo de la dirigencia

La postura del presidente Stefano Di Carlo es clara: sostener el apoyo al entrenador y darle el tiempo necesario para que tome una decisión. Gallardo fue una pieza fundacional del proyecto de la nueva conducción, elegida en noviembre pasado.

La renovación contractual, anunciada en la previa del superclásico ante Boca Juniors, había sido interpretada como un fuerte respaldo político en medio de cuestionamientos. Sin embargo, la seguidilla de malos resultados diluyó ese impacto.

Desde las oficinas del Monumental aseguran que la continuidad del DT no está en duda por parte de la dirigencia. No hubo ni habrá reunión previa a la práctica. Si el entrenador decide irse antes del próximo compromiso ante Banfield, será por decisión propia. Si continúa, será con el aval explícito del presidente.

Silencio y horas decisivas

Gallardo dejó el estadio José Amalfitani sin declaraciones públicas, pero puertas adentro les comunicó a los jugadores que los esperaba en el entrenamiento de esta tarde, desde las 18. Desde entonces, solo hubo silencio y especulaciones.

Las próximas horas serán determinantes. El entrenador más exitoso de la historia del club deberá definir si continúa para intentar revertir el rumbo o si pone punto final a un segundo ciclo que, hasta ahora, dista mucho de sus épocas más gloriosas.