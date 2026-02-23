"Oseguera Cervantes movía miles de toneladas de drogas hacia Estados Unidos."

El analista político Pedro Basbus vertió algunas consideraciones sobre la situación en México tras la captura y asesinato del líder narco.

Hoy 13:39

El analista político Pedro Basbus señaló que "México está viviendo en estos momentos una situación muy complicada y muy dura a raíz de la captura y el posterior asesinato del principal narcotraficante, El Mencho Oseguera Cervantes". Agregó que el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación fue localizado gracias a la vigilancia con satélites y apoyo estadounidense, en una zona selvática bajo su control, donde mantiene un sistema de intimidación que dificulta su captura.

Basbus explicó que el operativo comenzó el año pasado con una tarea diaria del ejército mexicano, que permitió mapear la zona hasta encontrar al narcotraficante junto a sus colaboradores, quienes fueron eliminados durante la acción militar. "Esto comenzó el año pasado con una tarea diaria del ejército, y fueron mapeando la zona hasta que, digamos, el hallazgo de no solamente el Mencho, sino de una serie de colaboradores, los soldados que se encontraban junto a él y que a la postre fueron eliminados", afirmó.

En cuanto al impacto económico, Basbus destacó que "el principal narcotraficante llegaba a mover por mes la suma de 5.000 toneladas de cocaína a los Estados Unidos y 5 toneladas de fentanilo". Señaló además que hoy el fentanilo y las metanfetaminas superan a la cocaína como productos centrales del narcotráfico mexicano: "Hablar de cocaína hoy en día es un poco anacrónico porque lo que hoy mueve el amperímetro es el fentanilo o el comercio de las metanfetaminas, que está superando y está haciendo olvidar a la cocaína como anterior droga de comercio mundial".

Basbus también recordó que en 2025 hubo un allanamiento a un galpón del Cártel de Jalisco Nueva Generación, donde se incautaron explosivos, armas y drogas, lo que constituyó "un golpe económico muy importante para el cartel". Sobre la relevancia del cártel, el analista señaló que "ha hecho olvidar a Los Zetas, al Cártel de Sinaloa, a Chapo Guzmán y se ha convertido en la principal industria mexicana ilícita, que de acuerdo a Forbes sería la principal industria narcotraficante del mundo, superando a grandes conglomerados multinacionales".

Finalmente, Basbus destacó que la colaboración entre los ejércitos de México y Estados Unidos ha sido clave para estas operaciones y que la muerte de El Mencho "abre un nuevo escenario en el narcotráfico y genera un efecto inmediato sobre la distribución de drogas hacia Estados Unidos".